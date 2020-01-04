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Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.01.2020 - 20:07
Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Ксения Мишина очаровала поклонников ретро-образом из далеких 80-ых

Украинская актриса, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина, которая не так давно стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, решила порадовать поклонников новыми образами. В этот раз артистка предстала перед фанатами в образе ретро-дивы из 80-ых.

Яркий макияж, блестящее платье с пайетками, которое украсило колье в форме змеи, просто потрясло своей изысканностью почитателей таланта Мишиной.

На первом фото Ксения облокотилась на неизвестного спутника, который одет в костюм с элегантной бабочкой.

"Как вам Мишина из 80-ых? По-моему вышло очень интересно и необычно, несмотря на то, что я по прежнему остаюсь приверженкой длинных волос ... ) старались", - подписала снимки Мишина.

Отметим, что очень непривычно видеть артистку с короткой прической, но такой стиль ей очень к лицу.

Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом

Ксения Мишина в образе ретро-дивы (instagram.com/misha.k.ua)

Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образомДива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образомКсения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)

Нельзя не отметить, что поклонники украинской актрисы пришли в восторг от ее нового образа, который она им с удовольствием показала. Фанаты написали, что она просто "богиня".

  • Ну просто Богиня чистой Красоты.
  • Вау.
  • Впечатляет.
  • Прям так и хочеться спеть "cherry cherry lady".
  • Просто бомба!
  • Ксения, вы выглядеть очень круто, но такое ощущение что вы стали другой. Даже с первого взгляда не узнать вас!
  • С длинными волосами красивее намного, но образ этот тоже шикарен как и героиня.

Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образомДива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом

Скриншот комментариев

Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.

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