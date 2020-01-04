Дива из 80-х: Ксения Мишина произвела фурор эффектным ретро-образом

Ксения Мишина очаровала поклонников ретро-образом из далеких 80-ых
Украинская актриса, звезда сериала “Крепостная” Ксения Мишина, которая не так давно стала победительницей шоу Танцы со звездами 2019 вместе с партнером Женей Котом, решила порадовать поклонников новыми образами. В этот раз артистка предстала перед фанатами в образе ретро-дивы из 80-ых.
Яркий макияж, блестящее платье с пайетками, которое украсило колье в форме змеи, просто потрясло своей изысканностью почитателей таланта Мишиной.
На первом фото Ксения облокотилась на неизвестного спутника, который одет в костюм с элегантной бабочкой.
"Как вам Мишина из 80-ых? По-моему вышло очень интересно и необычно, несмотря на то, что я по прежнему остаюсь приверженкой длинных волос ... ) старались", - подписала снимки Мишина.
Отметим, что очень непривычно видеть артистку с короткой прической, но такой стиль ей очень к лицу.
Ксения Мишина в образе ретро-дивы (instagram.com/misha.k.ua)
Ксения Мишина (instagram.com/misha.k.ua)
Нельзя не отметить, что поклонники украинской актрисы пришли в восторг от ее нового образа, который она им с удовольствием показала. Фанаты написали, что она просто "богиня".
Скриншот комментариев
Напомним, Ксения Мишина призналась, как живет после победы в Танцах со звездами 2019.