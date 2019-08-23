ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Прекрасный день": Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.08.2019 - 15:57
"Прекрасный день": Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка почти весь город исходила пешком

Украинская исполнительница Джамала, которая сейчас находится на творческом подъеме и недавно пообещала скоро порадовать поклонников новинками, поделилась неожиданной радостью. Как рассказала артистка, у нее случилась внезапная и незапланированная поездка в Париж, однако все сложилось как нельзя лучше.

На своей странице в Instagram певица поделилась эмоциями от пребывания в столице Франции, а также показала трендовый летний образ, в котором она отправилась на прогулку по городу.

Для свидания с Парижем Джамала выбрала белую футболку и нежно-розовую юбку на запахе средней длины. Эффектный лук она дополнила кроссовками и солнцезащитными очками, а также модной сумкой-бананкой.

&quot;Прекрасный день&quot;: Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Как поведала звезда, она встретила там свою подругу, а также прошла почти весь город пешком.

"Абсолютно випадковий літній Париж, неочікувано трапився зі мною. День був просто неймовірним, за який практично все місто було пройдено пішки. А на останок найприємніша зустріч із моєю @litsarkisian. Прекрасний день, прекрасний Париж. Загорніть ще", - написала Джамала.

Девушки смело позировали на крыше галереи Лафайет на фоне потрясающей парижской архитектуры.

&quot;Прекрасный день&quot;: Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики по достоинству оценили стильный аутфит артистки и оставили ей множество душевных отзывов.

  • Аааааа, Вы счастливы и мое сердце фаната разрывается от счастья
  • Красуня
  • Такая счастливая, это моя мечтаааа, надеюсь, что побываю там
  • Прекрасный Париж и Великолепная Джа
  • Царица!

&quot;Прекрасный день&quot;: Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферными кадрами прогулок по Парижу певица также поделилась в разделе сториз своего аккаунта - по ним видно, что Джа успела и погулять, и шопингом заняться.

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, недавно Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района". Певица примерила несколько спортивных нарядов, а фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек.

А до этого Джамала призналась, что ее годовалый сын Эмир-Рахман уже выучил первую песню. Однако это вовсе не композиция его звездной мамы! Любимая песня мальчика - хит рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Джамала лаконично отметила - "Ревную".

"По-настоящему счастлива": Джамала похвасталась творческими новинками "Семки есть?" Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района"
Новости Украины Джамалаобраз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь