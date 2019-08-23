"Прекрасный день": Джамала прогулялась по Парижу в стильном летнем образе

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка почти весь город исходила пешком

Украинская исполнительница Джамала, которая сейчас находится на творческом подъеме и недавно пообещала скоро порадовать поклонников новинками, поделилась неожиданной радостью. Как рассказала артистка, у нее случилась внезапная и незапланированная поездка в Париж, однако все сложилось как нельзя лучше.

На своей странице в Instagram певица поделилась эмоциями от пребывания в столице Франции, а также показала трендовый летний образ, в котором она отправилась на прогулку по городу.

Для свидания с Парижем Джамала выбрала белую футболку и нежно-розовую юбку на запахе средней длины. Эффектный лук она дополнила кроссовками и солнцезащитными очками, а также модной сумкой-бананкой.

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Как поведала звезда, она встретила там свою подругу, а также прошла почти весь город пешком.

"Абсолютно випадковий літній Париж, неочікувано трапився зі мною. День був просто неймовірним, за який практично все місто було пройдено пішки. А на останок найприємніша зустріч із моєю @litsarkisian. Прекрасний день, прекрасний Париж. Загорніть ще", - написала Джамала.

Девушки смело позировали на крыше галереи Лафайет на фоне потрясающей парижской архитектуры.

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчики по достоинству оценили стильный аутфит артистки и оставили ей множество душевных отзывов.

Аааааа, Вы счастливы и мое сердце фаната разрывается от счастья

Красуня

Такая счастливая, это моя мечтаааа, надеюсь, что побываю там

Прекрасный Париж и Великолепная Джа

Царица!

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Атмосферными кадрами прогулок по Парижу певица также поделилась в разделе сториз своего аккаунта - по ним видно, что Джа успела и погулять, и шопингом заняться.

Фото: Джамала в Париже (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, недавно Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района". Певица примерила несколько спортивных нарядов, а фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек.

А до этого Джамала призналась, что ее годовалый сын Эмир-Рахман уже выучил первую песню. Однако это вовсе не композиция его звездной мамы! Любимая песня мальчика - хит рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Джамала лаконично отметила - "Ревную".