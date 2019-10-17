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"Какая же шикарная!" Тина Кароль соблазняет образом в платье с "голой" спиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 20:35
"Какая же шикарная!" Тина Кароль соблазняет образом в платье с "голой" спиной
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Певца выбрала наряд от украинского дизайнера

Тина Кароль регулярно радует многочисленную армию поклонников в соцсетях своими свежими снимками, а также полюбившимися архивными фото. Ее каждый выход в свет – новый неповторимый образ, которым звезда спешит поделиться с фанами. Так, на свежей порции фото украинская поп-дива показала пленительный образ в ассиметричном платье одного из ее любимых отечественных брендов The COAT by Katya Silchenko.

Артистка выбрала наряд серебристого оттенка с открытой спиной. Спереди платье длинны макси, а сзади – чуть выше колена. Оригинальный крой широкого рукава с одной и оголенное плечо с другой стороны делает образ звезды еще более экстравагантным. Под эффектный лук Тина надела серебристые босоножки – тонкие ремешки пикантно обвивают щиколотку. Макияж – с акцентом на яркие губы, локоны уложены в стиле голливудских див из 50-х.

Среди обилия кадров оказалось также видео с участием Тины. В коротком ролике она бежит по коридору, демонстрируя свой экстравагантный наряд со стороны спины. Певица улыбается и кокетничает на камеру.

&quot;Какая же шикарная!&quot; Тина Кароль соблазняет образом в платье с &quot;голой&quot; спиной

&quot;Какая же шикарная!&quot; Тина Кароль соблазняет образом в платье с &quot;голой&quot; спиной

&quot;Какая же шикарная!&quot; Тина Кароль соблазняет образом в платье с &quot;голой&quot; спиной

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники не устояли перед соблазном поделиться впечатлениями от нового поста свое любимицы.

  • Невозможно красивая
  • Необыкновенная
  • Какая же шикарная девушка
  • Мисс Свобода, озаряющая мир!
  • Расцвела, глаза светятся
  • Неймовірна
  • Как всегда - шикарны, необыкновенно красивы!
  • Потрясающий образ, очень красивая, светлая
  • Вы очень красивая, достойная, благородство у Вас в крови, плюс ко всему очень талантливая. Я искренне восхищаюсь Вами.
  • Чарівна

Скриншот комментариев

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