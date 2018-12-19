"Прекрасная Снегурочка": Вера Брежнева появилась на премьере фильма в пушистой шубе

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Брежневой буквально в один голос назвали ее Снегурочкой

Певица Вера Брежнева, которая недавно показала нежное фото без макияжа, похвасталась новым стильным образом. Отмечается, что украинская исполнительница, которая активно развивает свое творчество и живет в России, недавно посетила презентацию комедийного фильма "Ёлки последние". К слову, саундтреком к фильму стала новая песня Брежневой "Любите друг друга".

Так, для светского мероприятия Вера Брежнева выбрала по-настоящему зимний, даже новогодний образ. В объективах фотографов певица позировала в белоснежном платье оригинального кроя. Платье на тонких бретельках выгодно подчеркивает декольте певицы, низ платья состоит из двойной юбки: длины мини и миди. При этом последняя сделана из клетчатой ткани и украшена баской.

Свой образ Брежнева дополнила белой объемной эко-шубой и ботильонами на шпильке. Что касается прическе, то здесь певица осталась верна "традициям": волосы распущены и собраны в небрежные локоны. Интересно, что в образе певицы нет украшений.

Вера Брежнева на презентации фильма "Ёлки последние" (фото: cosmo.ru)

Стильная Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Поклонники Брежневой пришли в восторг от столь эффектного появления своей любимицы. Многие назвали певицу "Снегурочкой".

"Снегурочка", — пишет kudasovazhanna.

"Красотка! Настоящая снегурочка", — поддерживает vbezobrazov.

"Прекрасная снегурочка", — соглашается v.vasutinskiyofficial.

"Снежная королева! Только добрая", — предлагает свой вариант artemmilko.kg.

"Блин, ну где эти яблоки молодости и стройности добыть? Вера, вы великолепны!" — восхищается karinabereutsina.

"Как всегда, вы супер, Верочка!" — пишет vitkovskaia52.

"Вера, вы всегда на высоте", — отмечает chernozhukove.

"Верочка, какая же вы красивая, не устаю вами восхищаться", — пишет nechaevairena_84.

Скриншот комментариев: instagram.com/ververa

Вера Брежнева в эко-шубе (фото: instagram.com/ververa)

Напомним, ранее Соблазнительная Вера Брежнева похвасталась фотосессией в дерзком образе. Певица показала роскошную фигуру в облегающем наряде.

Интересно, что до этого Брежнева взбудоражила пикантным фото, снявшись в чувственной съемке с подругой.

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