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Прекрасная королева: Настя Каменских с короной засветила роскошное декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.06.2019 - 14:12
Прекрасная королева: Настя Каменских с короной засветила роскошное декольте
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала эксклюзивные кадры с девичника

Настя Каменских – мастер провокационных пикантных снимков, которые еще долго заставляют гудеть сеть после публкации. Она не стесняется демонстрировать аппетитные формы в микро бикини и обнажаться на камеру. Муж певицы, продюсер и рэпер Потап, не против таких откровенностей жены – он сам охотно снимает ее обнаженные прелести на камеру, да еще и оставляет комментарии на страничке в Instagram. Не удивительно, что даже девичник у звезды получился по-настоящему горячим и "с перчиком", а фото с праздника Настя до сих пор охотно делиться с подписчиками.

На свежих снимках знаменитость позирует в трендовом удлиненном платье-пиджаке белого цвета, украшенного прозрачным поясом, и с короной на голове.

 На черно-белом кадре она запечатлена в номере фешенебельного киевского отеля Hyatt Regency. Настя приняла весьма откровенную позу, показав длинные ножки и аппетитное декольте.

Прекрасная королева: Настя Каменских с короной засветила роскошное декольте

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На другом фото певица стоит на террасе своих роскошных апартаментов на последнем этаже и, зажмурив глаза, держит двумя руками короткую фату.

Прекрасная королева: Настя Каменских с короной засветила роскошное декольте

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники стали делиться своими впечатлениями от увиденного. Они сравнили певицу с принцессой и даже королевой.

"Ты очень классная", "Красотка", "Супер", "Настя, Вы прекрасны всегда", "Ты огонь", "Принцесса!", "Ты очень сексуальная девушка", "Какая же ты нежная", "Счастливая", "Прекрасная королева", "Она прекрасна. Да. Я про корону", - писали фолловеры.

Напомним, что Настя Каменских похвасталась откровенным постельным фото, которое сделал Потап.

Ранее Потап и Настя Каменских умилили семейной романтикой. Молодожены в лучах закатного солнца выглядели счастливыми и расслабленными.

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