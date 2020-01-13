Не прекращайте мечтать: избранница Холостяка 9 показала магическое место на Бали

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Дария Квиткова наслаждается ярким отдыхом с любимым

Холостяк 9 Никита Добринин и его возлюбленная Даша Квиткова решили переждать холодный январь в теплых краях и почти на весь месяц улетели на Бали. При этом пара решила не сидеть на однои месте, а провести по несколько дней в разных городах и уголках острова, чтобы увидеть все его красоты и интересные места. Они наслаждаются пляжным отдыхом, а Даша даже успела попробовать свои силы в серфинге - и осталась в восторге!

Девушка каждый день делится яркими публикациями в своем Instagram и рассказывает о том, что ее впечатлило. Так, избранница Холостяка показала волшебное место с тремя мощными водопадами, в котором нужно загадывать желания. Даша выложила видео, на котором сидит на камне, а затем поворачивает голову и смотрит на величественный и завораживающий поток воды.

"Пожалуйста, никогда не прекращайте мечтать. Это моя к вам самая большая просьба. Каждый из вас заслуживает на самую красивую сказку в жизни. Пост с максимальной энергетикой с места, где живут три мощнейших водопада (на видео только один из них). Вы можете загадать свое самое сокровенное желание и просто оставить любой «смайл», чтобы оно обязательно сбылось. Я с вами", - попросила поклонников Квиткова.

Фото: Дария Квиткова на Бали (instagram.com/kvittkova)

Позже она поделилась снимками с веселой встречи с обезьянами. Даша в милом белом сарафане позирует вместе с двумя зверушками - одна сидит у нее на плече, а вторую девушка держит на руках и при этом заливисто смеется.

"Что не сделаешь ради контента? Я очень боялась, поэтому все, что я делала— это истерически смеялась, что, собственно, вы можете наблюдать. Ну, и лапку обезьянки у меня во рту", - поделилась впечатлениями возлюбленная Добрынина.

Фото: Дария Квиткова на Бали (instagram.com/kvittkova)

Поклонники Даши и Никиты поспешили поделиться своими впечатлениями от увиденного.

Невероятное сочетание силы природы и женской красоты. Вы прекрасны

Як красиво

Супер очень красиво, Дашенька и просто красотка

Неймовірно красиво

Вы так с Никитой загорели!!! И волосы выгорели у обеих немного.) Но вы и так красивые, как всегда!))) Очень жарко там?

Класс

Милооо

Так искренне и так мило

Яка щаслива і життєрадісна, модні вічність дивитися

Фото милые, искренние,улыбка очень с Никитиной похожа

Такая чистая и искренняя, как ребенок

Прикольные обезьянки

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница рассказали о том, как справляются с конфликтами.