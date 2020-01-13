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Не припиняйте мріяти: обраниця Холостяка 9 показала магічне місце на Балі

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.01.2020 - 13:32
Не припиняйте мріяти: обраниця Холостяка 9 показала магічне місце на Балі
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дарія Квіткова насолоджується яскравим відпочинком з коханим

Холостяк 9 Микита Добринин і його кохана Даша Квіткова вирішили перечекати холодний січень в теплих краях і майже на весь місяць полетіли на Балі. При цьому пара вирішила не сидіти на одній місці, а провести по кілька днів у різних містах і куточках острова, щоб побачити всі його красиві і цікаві місця. Вони насолоджуються пляжним відпочинком, а Даша навіть встигла спробувати свої сили в серфінгу - і залишилася в захваті!

Дівчина щодня ділиться яскравими публікаціями в своєму Instagram і розповідає про те, що її вразило. Так, обраниця Холостяка показала чарівне місце з трьома потужними водоспадами, в якому потрібно загадувати бажання. Даша виклала відео, на якому сидить на камені, а потім повертає голову і дивиться на величний і чарівний потік води.

"Будь ласка, ніколи не припиняйте мріяти. Це моє до вас найбільша прохання. Кожен з вас заслуговує на найкрасивішу казку в житті. Пост з максимальною енергетикою з місця, де живуть три найпотужніших водоспади (на відео тільки один з них). Ви можете загадати своє найпотаємніше бажання і просто залишити будь-який «смайл», щоб воно обов'язково збулося. Я з вами", - попросила прихильників Квіткова.

Фото: Дарія Квіткова на Балі (instagram.com/kvittkova)

Пізніше вона поділилася знімками з веселої зустрічі з мавпами. Даша у милому білому сарафані позує разом з двома звірятками - одна сидить у неї на плечі, а другу дівчина тримає на руках і при цьому заливисто сміється.

"Що не зробиш заради контенту? Я дуже боялася, тому все, що я робила— це істерично сміялася, що, власне, ви можете спостерігати. Ну, і лапку мавпочки у мене в роті", - поділилася враженнями кохана Добриніна.

Не припиняйте мріяти: обраниця Холостяка 9 показала магічне місце на БаліНе припиняйте мріяти: обраниця Холостяка 9 показала магічне місце на Балі

Фото: Дарія Квіткова на Балі (instagram.com/kvittkova)

Шанувальники Даші і Микити поспішили поділитися своїми враженнями від побаченого.

  • Неймовірне поєднання сили природи і жіночої краси. Ви прекрасні
  • Як красиво
  • Супер дуже красиво, Дашенька і просто красуня
  • Неймовірно красиво
  • Ви так з Микитою засмагли!!! І волосся вигоріло в обох трохи.) Але ви й так гарні, як завжди!))) Дуже жарко там?
  • Клас
  • Милооо
  • Так щиро і так мило
  • Яка щаслива і життєрадісна, модні вічність дивитися
  • Фото милі, щирі,посмішка дуже з Нікітіної схожа
  • Така чиста і щира, як дитина
  • Прикольні мавпочки

Не припиняйте мріяти: обраниця Холостяка 9 показала магічне місце на Балі

Скріншот коментарів (instagram.com/kvittkova)

Нагадаємо, що Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця розповіли про те, як справляються з конфліктами.

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