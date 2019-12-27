"Прекращай худеть": Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде

Певица восхитила ярким образом с выступления
Тина Кароль продолжает восхищать своих многочисленных поклонников невероятными образами из серии концертов "Рождественская история с Тиной Кароль". Особо запомнилось фанам уникальное светящееся платье с LED подсветкой. Во время выступления сотни лампочек подсвечивали разными цветами белоснежный корсет костюма, который напоминал снежинку.
Также Тина примерила еще один роскошный наряд - шелковое вечернее платье в пол желтого цвета, расшитое серебристыми узорами и сверкающими камнями.
Этот эффектный образ в ретро-стиле артистка дополнила высокими белыми перчатками, изысканными украшениями и ярким вечерним макияжем с фирменной красной помадой.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Конечно же, поклонники поспешили осыпать Кароль восторженными комплиментами. При этом многие отметили, что она сильно похудела и призвали певицу беречь себя и побольше отдыхать.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, ранее Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. Кроме того, Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.