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"Прекращай худеть": Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.12.2019 - 17:32
"Прекращай худеть": Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица восхитила ярким образом с выступления

Тина Кароль продолжает восхищать своих многочисленных поклонников невероятными образами из серии концертов "Рождественская история с Тиной Кароль". Особо запомнилось фанам уникальное светящееся платье с LED подсветкой. Во время выступления сотни лампочек подсвечивали разными цветами белоснежный корсет костюма, который напоминал снежинку.

Также Тина примерила еще один роскошный наряд - шелковое вечернее платье в пол желтого цвета, расшитое серебристыми узорами и сверкающими камнями.

Этот эффектный образ в ретро-стиле артистка дополнила высокими белыми перчатками, изысканными украшениями и ярким вечерним макияжем с фирменной красной помадой.

&quot;Прекращай худеть&quot;: Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Конечно же, поклонники поспешили осыпать Кароль восторженными комплиментами. При этом многие отметили, что она сильно похудела и призвали певицу беречь себя и побольше отдыхать.

&quot;Прекращай худеть&quot;: Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде&quot;Прекращай худеть&quot;: Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Тин, тебя скоро ветром уносить будет, прекращай худеть)
  • Тина, хватит худеть......
  • всматриваться в глубину твоих глаз-одно из самых любимых моих занятий
  • Этот взгляд, улыбка. Что-то нереальное
  • Какой взгляд
  • такая худая,ты когда то отдыхаешь ?
  • тону в твоих глазах
  • Как всегда)) совершенство и изящность
  • Тіна Кароль тут така вродлива,стильна,та модна,тут все підкреслює її витонченість,та тонкий смак.
  • Ох ці очі, найгарніша в світі
  • Красота и гордость нации
  • Какие губы и глаза...

&quot;Прекращай худеть&quot;: Тина Кароль ошеломила изящными формами в роскошном наряде

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, ранее Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. Кроме того, Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.

Тина Кароль, Юлия Санина и Алена Шоптенко поделились атмосферными традициями встречи Нового года и Рождества На "Різдвяній історії" Тина Кароль гадала на Дана Балана, "Время и Стекло" поднялись в воздух на санках, а Мишель Андраде спела на коньках
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