Костюм пряника и платье с LED подсветкой: Тина Кароль поразила сказочными перевоплощениями

Эффектная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Платье с подсветкой шили специально под заказ

22 декабря в столичном Дворце Спорта состоялось открытие масштабного 3-дневного шоу «Рождественская история с Тиной Кароль», которое певица Тина Кароль, которая ранее очаровала фанатов рождественским образом, готовит совместно с командой канала «1+1». На гала-шоу популярные украинские артисты подготовили много музыкальных сюрпризов, а команда «1+1 Продакшн» сконструировала атмосферные рождественские декорации. Сама Тина Кароль удивляла зрителей не только силой голоса, но и невероятными нарядами, которые менялись практически в каждом номере.

Среди образов певицы стоит отметить уникальное светящееся платье с LED подсветкой. Его команда дизайнеров больше двух месяцев изготавливала специально для «Рождественской истории». Основой для платья стал объемный каркас с сотнями лампочек. Они во время выступления подсвечивали разными цветами белоснежный корсет костюма, который напоминал снежинку. Над его созданием работала известный украинский дизайнер Виктория Гресь, на счету которой наряды для первых леди Украины и Джанет Джексон.

Тина Кароль в платье с подсветкой

В этом платье певица вместе с детским хором спела песню «Україна - це ти», что стало одним из самых трепетных моментов концерта. Зрители подпевали Тине Кароль и зажгли тысячи фонариков в зале Дворца спорта.

Изумила Тина Кароль также веселым костюмом большого имбирного пряника. В нем певица вышла на сцену во время выступления Дзидзьо и станцевала вместе с детским балетом. А после песни такой же костюм пришлось надеть и самому Дзидзьо.

На концерте выступили популярные украинские звезды - MONATIK, DZIDZIO, Беz обмежень, Олег Скрипка и ВВ, KHAYAT и Женский Квартал. Они исполнили на сцене древние украинские колядки в современной аранжировке, а также любимые всеми зрителями хиты.

Уже сегодня зрителей ждет второй день гала-концертов «Рождественская история с Тиной Кароль», в котором также примут участие “ВРЕМЯ И СТЕКЛО”, MICHELLE ANDRADE, KAZKA и The Hardkiss. Так, Надя Дорофеева и Позитив из группы “ВРЕМЯ И СТЕКЛО” в костюмах Санты и Снегурочки поднимутся в воздух на больших неоновых санях, а Мишель Андраде станет на коньки и исполнит номер вместе с маленькими фигуристами.

На теплом семейной шоу кроме ярких выступлений звезд зрителей ждут атмосферные декорации - сцена в виде большого подарка, ледовый каток, 3-метровая 3D-елка и светящаяся елочная игрушка. А ведущими масштабного концерта вместе с Тиной Кароль будет маленький мальчик - Евгений Лебедин, который ранее сыграл роль сына артистки в первом мюзикле «Рождественская история».

Гала-концерт «Різдвяна історія з Тіною Кароль» состоится еще 23 и 24 декабря во Дворце спорта. Купить билеты можно на сайте Kontramarka.ua. А телеверсию концерта покажет телеканал «1+1» на рождественские праздники.

Напомним, ранее Тина Кароль подогрела слухи о романе с Даном Баланом. Кроме того, Дан Балан откровенно признался в том, что их с Тиной Кароль связывают романтические отношения.