В предвкушении праздника: Лилия Ребрик с дочками нарядили новогоднюю елку

Ведущая поделилась счастливыми фото с детьми
Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик успевает вести утреннее шоу, играть в театре и проводить время с семьей - мужем Андреем Диким и двумя дочерьми — Дианой (7 лет) и Полиной (1 год). Декабрь - пора праздников и особенно радостное время для семейства, ведь малышки просто обожают праздники и все, что с ними связано. Так, артистка уже порадовала их отличным подарком на День святого Николая!
Теперь же пришла пора наряжать новогоднюю красавицу елку - конечно же, вместе с детьми! На своей странице в Instagram Лилия поделилась атмосферными снимками процесса, с которых так и веет радостью и весельем.
Одетые в уютную домашнюю одежду мама с дочурками со смехом украшают деревце игрушками - особенно этим поглощена младшая Полинка.
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Ребрик призналась, что с детства тоже обожает это делать.
"А ми в процесі! Прикрашати ялинку- це найбільша радість з дитинства! Обожнюю!!!!! Кайфую!!!!! Насолоджуюсь кожною іграшкою!!!!! Для Польки- це нові враження))), вона б з’їла цю ялинку, так радіє їй! Діана - вже профі: розказує що і як треба прикрашати, а я просто щаслива, дивлячись на усмішки дітей. В передчутті свята... А Ви вже прикрасили ялинку? Стоїть вже красуня у Вас? В яких кольорах? P.S. Я хотіла в цьому році зробити білосніжну, але діти внесли свої корективи))). У них своє бачення! А я завжди дослухаюся", - поделилась эмоциями ведущая.
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети поспешили прокомментировать очаровательные кадры Ребрик с дочерьми.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик очаровала новогодней фотосессией с дочками. Она перевоплотилась в помощника Санты. Также Ребрик поделилась главными секретами воспитания счастливых детей.