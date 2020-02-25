Предположи: Лилия Ребрик объяснила, как избегает семейных конфликтов с Андреем Диким

Лилия Ребрик зимой 2011 года вышла замуж за хореографа Андрея Дикого, тогда новость об их свадьбе подорвала сеть. Пара была участниками одного танцевального шоу, поэтому отношения знаменитостей начинались с дружбы. После завершения шоу пара встретилась снова. И больше не расставалась. Восемь лет брака, двое талантливых детей. Лилия Ребрик признается, рядом с таким требовательным и заботливым мужем чувствует себя богиней. А чтобы решать мелкие семейные конфликты, телеведущая предлагает интересный лайфхак.

«У нас появилось такое слово, которое мы и сейчас используем – «предположи». Я говорила: «Ммм, что-то мне не очень нравится. Но ты предположи. Я предлагаю то-то и то-то». И как мужчину – его это не цепляло, не оскорбляло», – поделилась ведущая шоу «Ранок з Україною» Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Быстро решать любовные проблемы умеет еще одна красавица-телеведущая – Мария Мельник. С любимым мужем Виктором они вместе уже пять с половиной лет. А вот познакомились в парке города Кропивницкий.

«Как оказалось – он раньше добавлялся ко мне в друзья в соцсетях. Пытался со мной начать общаться, но я как-то его отшила, – рассказала Мария Мельник в эфире канала «Украина». – Я очень эмоциональная, «человек праздник». Э-ге-гей! Мне постоянно нужно куда-то бежать, что-то делать. Он такой более уравновешенный, спокойный».

Мария Мельник

Ведущая шокирует – у нее с мужем никогда не было скандалов или ссор. А все потому, что Мария не стесняется озвучивать Виктору свои пожелания. А еще дома у телеведущей на холодильнике есть перечень всего, о чем она мечтает:

«Я могу спокойно подойти к своему мужу и сказать: «Обними меня! Мне сейчас это очень нужно!» А еще на холодильнике я время от времени оставляю новый список своих желаний: от чего-то маленького, грубо говоря – цветы, сладости или какие-то книги, путешествия, технику и т.д.».

Григорий Герман с семьей

Работа кардинально изменила судьбу еще одного ведущего программы «Ранок з Україною». Григорий Герман познакомился со своей будущей женой на съемочной площадке, а по завершению шоу понял – не сможет дальше жить без этого человека. Сегодня свою жену мужчина называет «любимка». Вместе они воспитывают двух сыновей. В семье не бывает ссор – все мелкие конфликты, влюбленные специально называют словом – «недоразумение».

«Я действительно своей жене говорю 6-7 раз в день, что я ее люблю. А она мне – 4 или 5 раз в день, – говорит Григорий Герман и добавляет об отношении к ссорам. – Перед тобой в момент там этого конфликта не враг, желающий тебе зла, а человек, который тебя любит, который хочет тебе добра и хочет быть с тобой счастливым».

Анатолий Анатолич

Анатолий Анатолич с будущей женой Юлой познакомился благодаря друзьям, правда, любовь с первого взгляда не сложилась. Три месяца переписки в социальных сетях, после чего пара встретилась во второй раз. Анатолий Анатолич признается, его жизнь после знакомства с Юлой изменилась кардинально. Сегодня же они счастливая семья, и часто во избежание конфликтов ведущий принимает на себя роль виноватого.

«Большой талант иногда даже сделать вид, что «я был неправ». Даже если я прав. А такое часто бывает – я чаще прав, – делится Анатолий Анатолич. К тому же, ведущий «Ранку з Україною» признался – он еще раз мечтает стать отцом. – У нас классные дети. И я думаю, что не стоит останавливаться на этом. Нужно продолжать. Если это так классно получается у нас, то почему бы нет!».

Четыре разные семьи. У каждой свои правила, предостережения, планы. Зато истина понятна – любовь кардинально меняет судьбы.