Припусти: Лілія Ребрик пояснила, як уникає сімейних конфліктів з Андрієм Диким

Лілія Ребрик взимку 2011 року вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого, тоді новина про їхнє весілля підірвала мережу. Пара була учасниками одного танцювального шоу, тож стосунки знаменитостей починалися з дружби. Після завершення шоу пара зустрілася знову. І більше не розлучалася. Вісім років шлюбу, двоє талановитих діток. Лілія Ребрик зізнається, поруч із таким вимогливим і турботливим чоловіком відчуває себе богинею! А щоб вирішувати дрібні сімейні конфлікти, телеведуча пропонує цікавий лайфхак.

«У нас з’явилося таке слово, яке ми і зараз вживаємо – «припусти». Я казала: «Ммм, щось мені не дуже подобається. Але ти припусти. Я пропоную те-то й те-то». І він як чоловік – його це не чіпляло. Його це не ображало», – поділилася ведуча шоу «Ранок з Україною» Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Швидко вирішувати любовні негаразди вміє ще одна красуня-телеведуча – Марія Мельник. Із коханим чоловіком Віктором вони разом уже п’ять з половиною років. А от познайомилися у парку міста Кропивницький.

«Як виявилось – він раніше додавався до мене у друзі в соцмережах. Намагався зі мною почати спілкуватися, але я якось його відшила, – розповіла Марія Мельник у ефірі каналу «Україна». – Я дуже емоційна, «людина свято». Еге-гей! Мені постійно треба кудись бігти, щось робити. Він такий більш врівноважений, спокійний».

Марія Мельник

Ведуча шокує – у неї з чоловіком ніколи не було скандалів чи сварок. А все через те, що Марія не соромиться озвучувати Віктору свої побажання. А ще вдома у телеведучої на холодильнику є перелік усього, про що вона мріє:

«Я можу спокійно підійти до свого чоловіка і сказати: «Обійми мене! Мені зараз це дуже треба!» А ще на холодильнику я час від часу залишаю новий список своїх бажань: від чогось маленького, грубо кажучи – квіти, солодощі чи якісь книги, до великих подорожей, техніки і таке інше».

Григорій Герман з сім'єю

Робота кардинально змінила долю ще одного ведучого програми «Ранок з Україною». Григорій Герман познайомився зі своєю майбутньою дружиною на знімальному майданчику, а після завершення шоу зрозумів – не зможе далі жити без цієї людини. Сьогодні свою дружину чоловік називає «кохасічка». Разом вони виховують двох синів. У родині не буває сварок – усі дрібні конфлікти закохані навмисне називають словом – «непорозуміння».

«Я насправді своїй дружині кажу 6-7 разів на день, що я її кохаю. А вона мені – 4 або 5 разів на день, – говорить Григорій і додає про ставлення до сварок. – Перед тобою в момент там цього конфлікту не ворог, який бажає тобі зла, а людина, яка тебе кохає, людина яка хоче тобі добра і хоче бути з тобою щасливою».

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч з майбутньою дружиною Юлою познайомився завдяки друзям, щоправда, кохання з першого погляду не склалося. Три місяці листування у соціальних мережах, після чого пара зустрілася вдруге. Анатолій Анатоліч зізнається, його життя після знайомства з Юлою змінилося кардинально. Сьогодні ж вони щаслива родина, ведучий зізнається, часто для уникнення конфліктів приймає на себе роль винуватця.

«Великий талант іноді навіть зробити вигляд, що «я був неправий». Навіть, якщо я правий. А таке часто буває – я частіше правий, – ділиться Анатолій Анатоліч. До того ж, ведучий «Ранку з Україною» зізнався – він ще раз мріє стати батьком. –У нас класні діти. І я думаю, що не варто зупинятися на цьому. Потрібно продовжувати. Якщо це так класно виходить у нас, то чому б ні!».

Чотири різні родини. У кожної свої правила, перестороги, плани. Натомість істина зрозуміла – кохання кардинально змінює долі.