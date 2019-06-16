Предложение в вертолете и венчание в Иерусалиме: Комаров рассказал о тайной свадьбе с Кучеренко

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (instagram.com/aakucherenko)

Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах

В субботу, 15 июня Дмитрий Комаров взбудоражил всех неожиданной новостью - оказывается, знаменитый ведущий "Мир наизнанку" женился! Его избранницей стала "Мисс Украина 2016", а также его партнерша по шоу "Танцы со звездами 2018" Александра Кучеренко. 35-летний путешественник-экстремал признался, что длительное время сохранял молчание о своей личной жизни, не желая предавать ее огласке, однако пришло время поделиться со всеми. В интервью "Светской жизни" Дмитрий рассказал о том, как прошла их тайная свадьба, а также о начале отношений с любимой.

По словам Комарова, его знакомство с Кучеренко состоялось на конкурсе "Мисс Украина 2016", где она победила, а он был в жюри. Немного позже он пригласил Сашу к себе в офис, где они проболтали несколько часов - между ними явно промелькнула искра!

До свадьбы они встречались два года, однако стали жить вместе только после регистрации отношений.

Фото: Дмитрий Комаров женился на Саше Кучеренко (facebook.com/1plus1.DmitroKomarov)

Интересно, что во время проекта "Танцы со звездами" они уже были вместе, но тщательно это скрывали. Сначала в шоу пригласили Дмитрия, а через две недели пригласили Сашу, она прошла кастинг. Потом их поставили в пару.

"Я максимально скрывал. Мы так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Если честно, мы из-за "Танцев" едва не разбежались. "Танцы" была идеальная проверка. После "Танцев", если мы не поссорились, мы будем жить вместе до 90 лет и умрем в один день", - рассказал Дмитрий.

Видео: путешественник Дмитрий Комаров женился втайне от всех (youtube.com/Світське життя)

Предложение любимой телепутешественник сделал в своем стиле - оригинально и немного экстремально.

"Когда родилось это решение, пришло из космоса. Я взял утром Сашу и говорю: "Поехали". Я же занимаюсь полетами, у меня много друзей-пилотов приехали в вертолетный клуб. Я привез Сашу, мы сели в вертолет, мы полетели мимо Лавры, Днепра. А потом я просто достал кольцо, а в вертолете было шумно, особо не поговоришь. Я спросил взглядом. Она ответила: "Да". Я в вертолете надел обручальное кольцо", - поделился счастливый Комаров.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)

Расписались они в Киеве, а вот венчались в Иерусалиме. При этом паре приходилось все делать тихо и аккуратно, чтобы их не рассекретили.

"В Киеве роспись была. Я, Саша, два паспорта, ЗАГС, тихонько, чтобы никто не увидел", - сказал ведущий.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)

Венчались они церкви, в православном храме.

"Я путешествую и выбираю места силы. Их не очень много, но когда попадаешь в такое место, ты чувствуешь, что качает энергетика. Иерусалим, там действительно чувствуется энергия и я сразу предложил Саше это место", - поведал Дмитрий.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)

На свадьбу молодожены позвали только самых родных, которых было 11 человек. К слову, пара настолько хотела сохранить в тайне свое счастье, что даже на венчание в Ерусалим летела, сидя в самолете в разных местах, чтобы никто ничего не заподозрил.

Медовый месяц молодожены провели на Мальдивах.

Фото: Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко (Светская жизнь)

Напомним, ранее Дмитрий Комаров рассказал о впечатляющих приключениях, погоне за бандитами и о том, как ходил в трущобы к криминальному авторитету.

Также сообщалось, что Дмитрий Комаров показал место неземной красоты - водопады Игуасу.