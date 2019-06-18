Нет предела совершенству: Алессандра Амбросио показала точеную фигуру в откровенном бикини

Алессандра Амбросио, казалось бы, уже никого не может удивить ни красотой пейзажей, где она отдыхает, ни собственным идеальным телом. Но каждый раз звезда готовит что-то еще более горячее. В этот раз она поделилась серией снимков с Греции. Супермодель примерила, как всегда, купальники собственного производства GAL Floripa.

Алессандра Амбросио восхитила новым пляжным образом (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Позирует она на фоне привычных для Санторини видов: белых домиков, скал и голубой водной дали. Телесного оттенка бикини подчеркнуло каждую мышцу на безупречном теле модели, а также ее выдающиеся формы. Сверху на купальник она накинула легкую светло-голубую рубашку. Из аксессуаров она предпочла солнцезащитные очки и косынку, которой завязывает волосы. К слову, сейчас это один из самых модных способов носить эту вещь.

Алессандра нежится в лучах солнца (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

"Утреннее солнце", "Я найду тебя в лучах утреннего солнца...", – в присущей ей романтичной манере подписала Алессандра снимки. За пару часов посты собрали около 100 000 лайков и массу комментариев. Поклонники, как всегда, остались в восторге от чувственных кадров и поспешили выразить свои эмоции. В сториз Алессандра опубликовала пару селфи – еще более откровенных.

Новый выход Амбросио на подиум вызвал восторги поклонников (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, недавно модель нарушила свой вечный "пляжный" образ жизни и вспомнила о модельной карьере. Девушка прошлась по подиуму на показе CR Runway x LuisaViaRoma 90th Anniversary Show во Флоренции, который состоялся 13-го июля. Среди других моделей там также отметились сестры Хадид, Ирина Шейк, Стэлла Максвелл, Лара Стоун, Наташа Поли, Каролина Куркова и другие.

Показ собрал множество лучших моделей (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Алессандра примерила стильный черный костюм оверсайз от Balmain и ботфорты из крокодиловой кожи. "Огненные ночи… #CRxLVR Спасибо, что пригласили меня @carineroitfeld на это потрясающее шоу!", – написала знаменитая красавица.