К праздникам готовы: Бритни Спирс очаровала романтичным фото с молодым бойфрендом

Бритни Спирс, которая недавно опубликовала пост, где призывала всех быть добрее и просто наслаждаться праздниками, и сама решила последовать своему совету. Девушка показала, что ее дом уже украшен к Рождеству, подарки куплены, а в душе у нее царит покой и счастье. По крайней мере, об этом всем красноречиво заявил новый пост, где она позирует вместе со своим молодым пернем Сэмом Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари (фото: instagram.com/britneyspears)

Бритни и Сэм обнимаются на фоне внушительных размеров елки, которая светится огнями, и других праздничных декораций. Выглядят пара счастливой и весьма гармоничной. Певица одета в бирюзового оттенка гольф, облегающие джинсы и высокие сапоги. Волосы она убрала в высокий хвост. Ее мужчина выбрал узкие брюки и синего оттенка футболку, дополнив образ черным шарфом и светло-коричневыми ботинками. "Merry Christmas", – написала Бритни под живописным снимком. Сэм, как обычно, вступил в переписку со своей любимой: "Санта-Клаус потерял много веса в этом году, пожалуйста, оставьте протеинового печенья", – написал он…

Бритни обожает совместные фото с любимым (фото: instagram.com/britneyspears)

На своей странице он запостил такое же фото, добавив шутливую подпись: "Она разозлилась на меня, поэтому дала мой номер всем детям и сказала, что это горячая линия Санты".

Поклонники пары принялись обсуждать, какие они милые и трогательные, и что их отношения – это просто цель и пример для подражания. Также они отметили, что Бритни очень стройная и красивая, а ее наряд наконец соответствует образу взрослой женщины. Многие написали, что мечтают видеть Спирс такой же счастливой, как на этом фото, всегда.

Бритни и Сэм на прогулке (фото: instagram.com/britneyspears)

Напомним, певица раньше страдала от затяжной депрессии – она не смогла справиться с трудностями, которые навалились на нее, и даже попала в клинику. Из сложного эмоционального состояния ей помог выйти именно Сэм. Тренировки, здоровое питание и, конечно же, любовь сделали свое дело – Бритни не только похудела и похорошела, но и наладила свое внутреннее состояние.