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Вот и праздник - муж приехал! Ирина Билык умилила забавным видео с любимым

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Певица устроила веселый песенный дуэт с супругом

Популярная украинская певица Ирина Билык сейчас замужем за российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает четырехлетнего сыночка Табриза. К слову, малыш растет очень похожим на своего папу! Однако видятся они не так уж часто, ведь супруг артистки живет и работает в Москве - даже Новый год они отмечали не вместе. И вот наконец произошла счастливая встреча - Аслан приехал к семье в Киев.

Своей радостью Ирина поделилась в Instagram, назвав приезд мужа праздником. Она опубликовала забавное видео, на котором они с любимым якобы поют популярную песенку, сидя на заднем сиденье машины. При этом певица использовала специальный фильтр, который смешно преобразил их с супругом лица и превратил их в мультяшных персонажей.

"А вот и праздник! Муж приехал! Чем радуете своих любимых?" - прокомментировала ролик Билык.

Видео: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Сам Ахмадов тоже выложил "песенное" видео с супругой - они поют песню Леди Гаги, при этом с помощью опять же фильтров становятся то ангелами, то демонами.

Видео: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/aslanahmadov)

Поклонники оценили позитив и юмор веселой парочки и оставили им много теплых отзывов, радуясь их счастью.

  • Приколисты
  • Підняли настрій , Ви Чудові !
  • Какие няшные
  • коли на одній хвилі - це просто ваааау!!!!
  • А коханець у шафі.
  • Вы лучшие
  • Хаха. Мне нравится ваши видео в таком формате
  • Классно
  • Такие прикольные, сразу поднимаете настроение
  • Вауу
  • Вы очень смотритесь, классная пара, желаю долгих лет вместе
  • Такие милые love

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами.

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