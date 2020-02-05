Вот и праздник - муж приехал! Ирина Билык умилила забавным видео с любимым

Популярная украинская певица Ирина Билык сейчас замужем за российским продюссером и фотографом Асланом Ахмадовым, с которым воспитывает четырехлетнего сыночка Табриза. К слову, малыш растет очень похожим на своего папу! Однако видятся они не так уж часто, ведь супруг артистки живет и работает в Москве - даже Новый год они отмечали не вместе. И вот наконец произошла счастливая встреча - Аслан приехал к семье в Киев.

Своей радостью Ирина поделилась в Instagram, назвав приезд мужа праздником. Она опубликовала забавное видео, на котором они с любимым якобы поют популярную песенку, сидя на заднем сиденье машины. При этом певица использовала специальный фильтр, который смешно преобразил их с супругом лица и превратил их в мультяшных персонажей.

"А вот и праздник! Муж приехал! Чем радуете своих любимых?" - прокомментировала ролик Билык.

Видео: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Сам Ахмадов тоже выложил "песенное" видео с супругой - они поют песню Леди Гаги, при этом с помощью опять же фильтров становятся то ангелами, то демонами.

Видео: Ирина Билык и Аслан Ахмадов (instagram.com/aslanahmadov)

Поклонники оценили позитив и юмор веселой парочки и оставили им много теплых отзывов, радуясь их счастью.

Приколисты

Підняли настрій , Ви Чудові !

Какие няшные

коли на одній хвилі - це просто ваааау!!!!

А коханець у шафі.

Вы лучшие

Хаха. Мне нравится ваши видео в таком формате

Классно

Такие прикольные, сразу поднимаете настроение

Вауу

Вы очень смотритесь, классная пара, желаю долгих лет вместе

Такие милые love

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Напомним, Ирина Билык пожаловалась, что уже не может флиртовать с мужчинами.