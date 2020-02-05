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Ось і свято - чоловік приїхав! Ірина Білик зворушила кумедним відео з коханим

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Співачка влаштувала веселий пісенний дует з чоловіком

Популярна українська співачка Ірина Білик зараз заміжня за російським продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, з якими виховує чотирирічного синочка Табриза. До слова, малюк росте дуже схожим на свого тата! Проте бачаться вони не так вже часто, адже чоловік артистки живе і працює в Москві - навіть Новий рік вони відзначали не разом. І ось нарешті сталася щаслива зустріч - Аслан приїхав до сім'ї в Київ.

Своєю радістю Ірина поділилася в Instagram, назвавши приїзд чоловіка святом. Вона опублікувала веселе відео, на якому вони з коханим нібито співають популярну пісеньку, сидячи на задньому сидінні машини. При цьому співачка використовувала спеціальний фільтр, який смішно змінив їх з чоловіком обличчя і перетворив їх на мультяшних персонажів.

"А ось і свято! Чоловік приїхав! Чим радуєте своїх коханих?" - прокоментувала ролик Білик.

Відео: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/bilyk_iryna)

Сам Ахмадов теж виклав "пісенне" відео з дружиною - вони співають пісню Леді Гаги, при цьому з допомогою знову ж таки фільтрів стають то ангелами, то демонами.

Відео: Ірина Білик і Аслан Ахмадов (instagram.com/aslanahmadov)

Шанувальники оцінили позитив і гумор веселої парочки і залишили їм багато теплих відгуків, радіючи їх щастю.

  • Приколісти
  • Підняли настрій , Ви Чудові !
  • Які няшные
  • якщо на одній хвилі - це просто ваааау!!!!
  • А коханець у шафі.
  • Ви кращі
  • Хаха. Мені подобається ваші відео у такому форматі
  • Класно
  • Такі прикольні, відразу піднімаєте настрій
  • Вауу
  • Ви дивитесь, класна пара, бажаю довгих років разом
  • Такі милі love

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

Нагадаємо, Ірина Білик поскаржилася, що вже не може фліртувати з чоловіками.

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