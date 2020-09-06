Позитивная семейка: Лилия Ребрик покорила забавным фото с мужем и дочерьми

Лилия Ребрик часто балует своих поклонников трогательными и смешными кадрами с любимой семьей - мужем Андреем Диким и дочерьми Дианой и Полиной. На днях старшая малышка отмечала день рождения - 30 августа Диане исполнилось 9 лет, в честь чего родители устроили яркую вечеринку в саду.

Семейство любит проводить время на свежем воздухе, наслаждаясь все еще теплыми днями. На выходных они устроили такой себе СПА-день, а забавным фото Лилия поделилась в Instagram.

На снимке теледива с мужем и малышками сидят на плетеном диване, который стоит прямо на зеленой лужайке. На них удобная домашняя одежда, а на глаза они положили кусочки свежего огурца - известный бьюти трюк для увлажнения и свежести. Все, кроме двухлетней Полины - та вместо этого с аппетитом ест свой кусочек!

Лилия Ребрик позабавила сеть смешным фото с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної неділі Вам. P.S. Огірки, якщо що - свої, з власного городу. Це так круто, виявляється!!!" - поделилась Ребрик.

Фолловеры Лилии оценили креативный кадр и шутливо похвалили Полину, которая решилась выделиться на общем фоне.

клас, Поля знайшла на її думку більш раціональне використання огірків.

Наменшенька вчинила мудро. Я захоплююся вашою родиною.

Неперевершене фото

Таке справжнє, щире фото

Поля нашла самое правильное применение огурчику!

Круто

Класно, гарного відпочинку

хтось же має стежити за родиною, коли всі розслабляються.

Полінка снідає..

Які ви чудові і позитивні

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