Позитивна сімейка: Лілія Ребрик підкорила забавним фото з чоловіком і доньками

Лілія Ребрик часто балує своїх шанувальників зворушливими і кумедними кадрами з коханою родиною - чоловіком Андрієм Диким і дочками Діаною і Поліною. Днями старша дівчинка відзначала день народження - 30 серпня Діані виповнилося 9 років, на честь чого батьки влаштували яскраву вечірку в саду.

Сімейство любить проводити час на свіжому повітрі, насолоджуючись все ще теплими днями. На вихідних вони влаштували такий собі СПА-день, а забавним фото Лілія поділилася в Instagram.

На знімку теледіва з чоловіком і малятами сидять на плетеному дивані, що стоїть прямо на зеленій галявині. На них зручний домашній одяг, а на очі вони поклали шматочки свіжого огірка - відомий б'юті трюк для зволоження і свіжості. Всі, крім дворічної Поліни - та замість цього з апетитом їсть свій шматочок!

Лілія Ребрик потішила мережу смішним фото з сім'єю (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"На фото завжди є той, хто піде проти системи! Гарної неділі Вам. P. S. Огірки, якщо що - свої, з власного городу. Це так круто, виявляється!!!" - поділилася Ребрик.

Фолловери Лілії оцінили креативний кадр і жартівливо похвалили Поліну, яка вирішила виділитися на загальному фоні.

клас, Поля знайшла на її думку більш раціональне використання огірків.

Наменшенька вчинила мудро. Я захоплююся вашою родиною.

Неперевершене фото

Таке справжнє, щире фото

Поля знайшла саме правильне застосування огурчику!

Круто

Класно, гарного відпочинку

хтось же має стежити за родиною, коли всі розслабляються.

Полінка снідає..

Які ви чудові і позитивні

Скріншот коментарів

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