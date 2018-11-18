Пожар в Калифорнии: дома известных американских актеров неожиданно уцелели (фото)

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается также, что среди счастливчиков оказались Пирс Броснан и Энтони Хопкинс

Из-за самого разрушительного пожара в истории, который начался в штате Калифорния, США, 8 ноября выгорело более 7,6 тысяч зданий и домов. К счастью, дома известных голливудских актеров Энтони Хопкинса и Пирса Броснана неожиданно уцелели. Об этом стало известно из фотографий, сделанных новой аэрофотосъемкой. Об этом рассказывает Daily mail.

На фотографиях видно, что дома соседей Хопкинса были полностью выжжены огнем, который убил трех человек и прожег более 98 000 акров на прошлой неделе. В то время, как имения вокруг дома Хопкинса полыхали, его пляжная собственность осталась совершенно нетронутой.

Фото: дом Энтони Хопкинса после пожара (dailymail.co.uk)

Пляжный дом Пирса Броснана стоимостью 3,5 миллиона долларов также оказался нетронутым пожаром. Это видно по выжженной земле вокруг его особняка.

Звезда фильмов о Джеймсе Бонде принял активное участие в предоставлени помощи тем, чьи дома оказались разрушены из-за огня.

Фото: дом Пирса Броснана после пожара (dailymail.co.uk)

Ряд знаменитостей потеряли свои дома, в том числе Лиам Хемсворт и Майли Сайрус, Джерард Батлер, Нил Янг, Ким Бейсингер, Робин Тик и Камилла Граммер из Реальных домохозяек Беверли-Хиллз.

Напомним, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 70.

Ранее мы рассказывали, как украинка с дочкой спасались от пожара в Калифорнии.

Видео: (video.rbc.ua)