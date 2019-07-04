Поздравляем: Потап заинтриговал "медовым месяцем" с солистом Rammstein

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Задумали ли исполнители сотрудничество или это просто дружеская встреча, они не уточнили

Еще совсем недавно украинский репер Потап делился своими планами на продолжение медового месяца со своей молодой супругой NK (Настей Каменских), как вдруг опубликовал на своей странице в Instagram фото с хэштегом #медовыймесяц, но в компании уже другого человека.

Благодаря ссылке на профиль поклонники узнали, что Потап отметил на фото фронтмена метал-групп Rammstein Тилля Линдеманна, который похоже сейчас переживает не лучший период в отношениях с матерью его ребенка украинской певицей Светланой Лободой (о чем свидетельствуют фото поцелуев Светланы с другим мужчиной).

Геолокацию украинский репер отметил - Киев, но причину приезда немецкого певца в Украину не уточнил.

Фото: Потап и Тилль Линдеманн (instagram.com/realpotap)

Подписчики Потапа с юмором пожелали звездам счастливого медового месяца, намекая на неуместный хэштег и предложили выпустить совместный трек.

Скриншот: комментарии к посту Потапа (instagram.com/realpotap)

"Кто это с потапом ?))" - "чувак Лабоды"

"Лёша, Ausländer давай в дуэте))"

"Ему сказали,что Светки нет дома? Она на свадьбе у сеструхи))) А фото огонь!"

"#honeymoon пххааххаах, ну счастливого вам медового месяца"

"Пора дует"

"Давайте трек пилите))"

"always nice to meet good friends.... (всегда приятно встретить хорошего друга — прим.ред.)" - подписал немецкий вокалист идентичное фото на своей странице. Дополнив его хэштегами #potap и двумя вариантами написания названия украинской столицы #kiev #kiew.

Поклонники Тилля оказались более активными и засыпали фото с кумиром комментариями, практически в каждом из которых чувствовалась не только нотка юмора, но иногда и сарказма.

Скриншот: комментарии к посту Тилля Линдеманна (instagram.com/till_lindemann_official)

"Тилль, моргни если тебя держат в заложниках"

"Тилль, ты совсем поехал? Я понимаю наряды японской школьницы и многое другое, но не это же!"

"Теперь Потап объявит, что ждёт ребёнка от Тиля. Till, Вы это, поосторожнее с нашими певунами"

"Как тут ни крути, но вы не пара, не пара"

"Ну что ж, теперь ждём фотку с Бузовой!"

"Когда вынужден дружить с мужьями подруг жены"

"Они его уже за руку держат чтоб не убежал, дед держись! Тилль, если ты в заложниках, найди способ сообщить нам! Я кредит возьму и прилетим с парнями с Кавказа"

Напомним, что Потап и Настя Каменских были вынуждены прервать свой медовый месяц раньше времени из-за плотного рабочего графика, но уже поделились планами где и как хотят продолжить отдых.

Кроме того, Потап продолжает радовать поклонников романтичными фото с Настей Каменских. Счастливые супруги щедро делятся в соцсетях совместными фото, порой даже весьма пикантными.