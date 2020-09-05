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Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами

Суббота 05 сентября 2020 09:51
Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами
Юрий Горбунов и Тина Кароль (фото: instagram.com/tanci1plus1)
Автор: Lite

Ведущие проекта Тина Кароль и Юрий Горбунов готовят совместное выступление с судьями

В воскресенье, 6 сентября, состоится второй выпуск популярного шоу Танцы со звездами. Чем же будет удивлять эфир? Организаторы рассекретили, что ведущие проекта вместе с судьями готовят совместное выступление,
которым будут открывать второй прямой эфир шоу.

Певица Тина Кароль и телеведущий Юрий Горбунов споют на главном паркете страны песню A little party never killed nobody. Более того: во время выступления ведущих, судьи проекта Влад Яма и Екатерина Кухар будут танцевать, а Григорий Чапкис будет стоять за диджейским пультом. Поэтому выступление точно не оставит равнодушным зрителей.

Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами

Григорй Чапкис станет диджеем (фото: пресс-служба 1+1)

Уже в это воскресенье зрителей ждут впечатляющие постановки от режиссеров проекта Леси Подолянко и Дмитрия Гука, и невероятные танцы от главного хореографа проекта Ксении Горб.

Так, молодая мама Санта Димопулос и ее партнер Макс Леонов исполнят вальс под хит Earth Song - Michael Jackson. Актер Тарас Цымбалюк и Яна Заец будут танцевать страстное танго под кавер известного хита Bad Guy. Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и ее партнер Кирилл Васюк попытаются покорить самбу под песню La Tortura - Shakira. Телеведущий Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева будут поражать зрителей фокстротом под Frank Sinatra - New York.

Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами

Дмитрий Танкович и Илона Гвоздева станцуют фокстрот (фото: пресс-служба 1+1)

А выйдут ли на паркет пары Дарья Петрожицкая с Игорем Гелуненко и Ольга Фреймут с Ильей Падзиной, которые по состоянию здоровья сейчас находятся на лечении и самоизоляции, станет известно во время прямого эфира. Напомним, что участники заболели коронавирусом.

Приглашенными ведущими на балконе во втором прямом эфире шоу "Танці з зірками" станут прошлогодний победитель проекта Женя Кот и телеведущая Иванна Онуфрийчук. В первом выпуске участников на балконе встречала Наталья Могилевская.

Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездамиПоющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами

Женя Кот и Иванна Онуфрийчук будут ведущими звездного балкона (фото: пресс-служба 1+1)

Специальным гостем второго эфира станет главный хитмейкер страны, певец Макс Барских, который на главном паркете страны исполнит свой новый хит LOVELY.

Начиная со второго эфира, зрители смогут голосовать за своих фаворитов: отправлять смс и совершать телефонные звонки.

Отныне еженедельно оценивать выступления участников будут приглашенные звездные гости – экс-участники, которые на собственном опыте знают, как волнительно танцевать на главном паркете страны. И уже в это воскресенье в 21:00 на 1+1 четвертым звездным судьей станет победитель второго обновленного сезона проекта Игорь Ласточкин.

Поющий Горбунов и новые ведущие балкона: чем удивит 2-й эфир Танцев со звездами

Игорь Ласточкин станет приглашенным судьей второго эфира Танцев со звездами 2020 (фото: пресс-служба 1+1)

Напомним, беременная Илона Гвоздева рассказала об участии в Танцах со звездами и реакции на критику в сети.

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