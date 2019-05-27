"Пою ей украинские песни": Ольга Сумская рассказала о маленькой внучке

Ольга Сумская в свои 52 года - успешная актриса, Народная артистка Украины, а также мама двоих дочерей и признанная икона стиля и красоты. Со своим вторым мужем Виталием Борисюком она воспитывает 17-летнюю Анну, старшая же дочь звезды уже совсем взрослая и сама жена и мать. 28-летняя Антонина Паперная вместе с мужем и дочкой живет в Москве, поэтому видится с мамой не очень часто и каждый ее визит - настоящий праздник для семьи.

Недавно Тоня побывала в Киеве и привезла вместе с собой двухлетнюю дочурку Еву. О своих отношениях с внучкой Сумская рассказала в интервью "Светской жизни". По ее словам, она просто обожает возиться с девочкой и любит петь ей украинские песни.

"Моя внучка уже не раз бывала в Киеве. Хотелось бы чаще, ведь это большое счастье. Я не выпускала ее из рук, потому что это моя любовь, моя сила, энергия! Я с ней и гуляла, и кормила ее и спала с ней. Это же искусство усыпить удачно ребенка! Я пою внучке украинские песни, читаю молитвы - это мой личный подход", – поделилась актриса.

Фото: Ольга Сумская с мужем и дочерьми (instagram.com/olgasumska)

Она также призналась, что Ева не называет ее бабушкой, а вместо этого придумала свое прозвище.

"Она меня называет "Уля", что сокращенно от бабуля и Оля. Она почему-то на меня не говорит "баба", может потому, что я не похожа на бабушку", - рассказала Сумская.

Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)

Отметим, что Антонина тщательно оберегает личную жизнь от публики и ни разу не показывала ребенка в сети. На своей странице она публикует лишь кадры из фотосессий и путешествий, на которых позирует одна.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, Ольга Сумская в вышиванке показала украинских звезд в национальных костюмах.

Ранее Ольга Сумская показала идеальный макияж, который сделала самостоятельно.

К слову, Ольга Сумская продемонстрировала закадровые фото съемок с дочками для известного издания. Старшая Антонина невероятно похожа на свою звездную маму, что неоднократно отмечали фанаты артистки.