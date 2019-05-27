"Співаю їй українських пісень": Ольга Сумська розповіла про маленьку онучку

Ольга Сумська у свої 52 роки - успішна актриса, Народна артистка України, а також мама двох дочок і визнана ікона стилю і краси. Зі своїм другим чоловіком Віталієм Борисюком вона виховує 17-річну Ганну, старша ж дочка зірки вже зовсім доросла і сама дружина і мати. 28-річна Антоніна Паперна разом з чоловіком та донькою живе в Москві, тому бачиться з мамою не дуже часто і кожен її візит - справжнє свято для сім'ї.

Нещодавно Тоня побувала в Києві та привезла разом з собою дворічну доньку Єву. Про свої стосунки з онукою Сумська розповіла в інтерв'ю "Світському життю". За її словами, вона просто обожнює возитися з дівчинкою і любить співати їй українські пісні.

"Моя онучка вже не раз бувала в Києві. Я думаю, що частіше було б краще, але це велике щастя! Я не випускала її з рук, тому що це моя любов, сила і енергія! Я з нею і гуляла, і годувала, і спала. А це ж мистецтво – вдало приспати дитину! Я співаю онучці українських пісень, читаю українські молитви – це мій особистий підхід!", – поділилася актриса.

Фото: Ольга Сумська з чоловіком і доньками (instagram.com/olgasumska)

Вона також зізналася, що Єва не називає її бабусею, а замість цього придумала своє прізвисько.

"Вона мене називає "Уля", що скорочено від бабуля й Оля. Вона чомусь мене не каже "баба", може тому, що я на бабу не подібна", - розповіла Сумська.

Фото: Ольга Сумська (instagram.com/olgasumska)

Зазначимо, що Антоніна ретельно оберігає особисте життя від публіки і жодного разу не показувала дитину в мережі. На своїй сторінці вона публікує лише кадри з фотосесій і подорожей, на яких позує одна.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, Ольга Сумська у вишиванці показала українських зірок в національних костюмах.

Раніше Ольга Сумська показала ідеальний макіяж, який зробила самостійно.

До речі, Ольга Сумська продемонструвала закадрові фото зйомок з доньками для відомого видання. Старша Антоніна неймовірно схожа на свою зоряну маму, що неодноразово відзначали фанати артистки.