"Повезло вам": жена Дмитрия Комарова показала уникальное фото с медового месяца на Мальдивах

Александра Кучеренко, наконец-то, поделилась с поклонникам столь долгожданным кадром с медового месяца. Напомним, что в июне 2019 года 35-летний ведущий программы “Мир Наизнанку” Дмитрий Комаров в прямом смысле ошарашил как своих поклонников, так и коллег новостью о женитьбе! Его избранницей стала 21-летняя модель, “Мисс-Украина 2016” Александра Кучеренко. Пара тайно расписалась в Киеве, а вот венчание прошло в православном храме Иерусалима. Именно из этого священного города пара и опубликовала свадебные фото, после сего уже всем стало известно об их новом статусе.

Однако Дмирий и Александра все еще не спешат делиться подробностями как своей свадьбы, так и жизнью после нее. Известно, что предложение Дмитрий сделал Саше в небе - в вертолете. А вот медовый месяц они провели на Мальдивах.

И только сейчас Кучеренко показала фото с медового месяца!

На снимке модель позирует в густой тропической зелени. На Саше - платье с таким же тропическим зеленым принтом. Девушка пронзительно смотрит в камеру.

Александра Кучеренко во время медового месяца с Комаровым на Мальдивах (фото: instagram.com/aakucherenko)

Также Кучеренко сопроводила фото подписью. Конечно же, снимок делал Комаров!

“Среди джунглей в объективе Дмитрия Комарова. Вы наверняка сразу поняли, кто фотограф) Кадр сделан на профессиональную камеру во время нашего медового отпуска)) Есть также классные фото, где я в купальнике, но, пожалуй, оставлю их для семейного альбома”, - пишет Кучеренко.

Поклонники Саши тут же принялись засыпать ее коментарями:

“Когда муж умеет фотографировать красиво свою жену - это бесценно!”

“Ждём фото в купальнике!!! Тут все свои”

“Вы так крассивая и + воспитанная, просто идеальная Леди”

“Ах, Дмитрий! Фотограф от Бога!”

“Пощастило Вам в житті) чоловік робить гарне фото з першого разу”

“Круть, когда муж любит фотографии. Моего тяжело уговорить сфоткать меня в отпуске”

Скриншот комментариев: instagram.com/aakucherenko

Напомним, ранее Александра Кучеренко снялась в чувственном кампейне дизайнера Андре Тана. Съемка проходила в столице моды - Милане. А за фото отвечала известная модная фотограф Соня Плакидюк. Кучеренко примерила несколько эффектных образов в вечерних нарядах.

Также до этого Дмитрий Комаров рассказал о мистическом знакомстве с женой.