Поцелуи на кровати: Дорофеева и Дантес поразили открытостью чувств в необычной фотосессии

Надя Дорофеева и Владимир Дантес также решили не оставлять своих фолловеров без внимания во время карантина из-за коронавируса. Парочка снимала блоги или короткие видео для instagram-сториз. Однако новую неделю ДоДо и Дантес решили посвятить романтике своих отношений. Влюбленные опубликовали целый фотоальбом романтических снимков, позируя в домашней обстановке на кровати. Да-да, на фото также запечатлено немало моментов проявления нежности певицы и блогера. На многих снимках они не скрывают чувств и целуются на камеру.

Вся съемка прошла в мягких пастельных тонах. Надя и Вова позируют в удобной домашней одежде серого оттенка. При этом оба — в спортивных брюках. К слову, на Наде — ни капли макияжа. Волосы взъерошены, без укладки. Но от этого атмосфера фотосессии получилась еще более романтичной. Отметим, что за звездный фотосет отвечала фотограф Екатерина Кондратьева. Однако, съемка проходила через… веб-камеру! Екатерина создала спецпроект #карантинскондратьевой и снимает звезд во время “домашнего заточения”.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

“Творчество + карантин = любовь. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!!) @kate_kondratieva - спасибо за настроение и фотки! Насмеялись с Вовой”, — подписала серию фото Дорофеева.

“Сначала ты все отрицаешь, а потом осознаешь всю степень важности соблюдения карантина и находишь плюсы. Спустя 5 дней мы с Вовой наотдыхались и поняли, что пора что-то делать: начали заниматься спортом три раза в неделю, осваивать медитацию, читать каждый день, готовить столько, сколько в жизни не приходилось. В самом начале было больше паники: после каждой прочитанной статьи мы находили у себя признаки коронавируса. Сейчас стали спокойнее, потому что соблюдаем карантин. Главное — думать о будущем и что-то делать уже сейчас, учитывая все обстоятельства.

Это время я использую, чтобы восстановиться, изучать новое и побыть с близкими. После карантина мечтаю увидеть друзей и крепко их обнять. Еще мечтаю о концертах, конечно!” — рассказала Дорофеева журналу ELLE в Украине.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А вот подписчики экс-солистки группы “Время и Стекло” прсто-таки засыпали ее новый пост комментариями. Подключились даже звезды.

“Зайки”, — пишет Маша Ефросинина.

“Какие же вы крутые! Спасибо за вдохновение”

“Wow, какие фотки, аж мурашки! what is love this is love”

“Фотки невероятные, очень красивые”

“Офигенная фотосессия”

“Хоть на карантине пробудете вместе”

“Какие вы тут милые, просто нет слов”

“Вы очень милые”

“Начало третьей недели карантина, уже фотосессии через web камеру”

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Дантес рассказал, готовит ли для него Дорофеева.