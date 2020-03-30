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Поцілунки на ліжку: Дорофєєва і Дантес вразили відкритістю почуттів у незвичайній фотосесії

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Закохані не приховують своїх почуттів

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес також вирішили не залишати своїх фоловерів без уваги під час карантину. Парочка знімала блоги або короткі відео для instagram-сторіз. Однак новий тиждень ДоДо і Дантес вирішили присвятити романтиці своїх відносин. Закохані опублікували цілий фотоальбом романтичних знімків, позуючи в домашній обстановці на ліжку. Так-так, на фото також зафіксовано чимало моментів прояву ніжності співачки і блогера. На багатьох знімках вони не приховують почуттів і цілуються на камеру.

Вся зйомка пройшла в м'яких пастельних тонах. Надя і Вова позують у зручному домашньому одязі сірого відтінку. При цьому обидва — в спортивних штанах. До речі, на Наді — ні краплі макіяжу. Волосся скуйовджене, без укладання. Але від цього атмосфера фотосесії вийшла ще більш романтичною. Зазначимо, що за зірковий фотосет відповідала фотограф Катерина Кондратьєва. Однак, зйомка проходила через... веб-камеру! Катерина створила спецпроект #карантинскондратьевой і знімає зірок під час "домашнього ув'язнення".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

“Творчість + карантин = любов. Справжня і чесна фотосесія через веб камеру!!) @kate_kondratieva - спасибі за настрій і фотки! Насміялися з Вовою", — підписала серію фото Дорофєєва.

“Спочатку ти все заперечуєш, а потім усвідомлюєш всю ступінь важливості дотримання карантину і знаходиш плюси. Через 5 днів ми з Вовою наотдыхались і зрозуміли, що пора щось робити: почали займатися спортом три рази в тиждень, освоювати медитацію, читати кожен день, готувати стільки, скільки в житті не доводилося. На самому початку було більше паніки: після кожної прочитаної статті ми знаходили у себе ознаки коронавіруса. Зараз стали спокійніше, бо виконуємо карантин. Головне — думати про майбутнє і щось робити вже зараз, враховуючи всі обставини.

Цей час я використовую, щоб відновитися, вивчати нове і побути з близькими. Після карантину мрію побачити друзів і міцно їх обійняти. Ще мрію про концертах, звичайно!" — розповіла Дорофєєва журналу ELLE в Україні.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

А ось підписники екс-солістки групи "Время и Стекло" просто-таки засипали її новий пост коментарями. Підключилися навіть зірки.

  • "Зайчики", — пише Маша Єфросініна.
  • “Які ж ви круті! Дякую за натхнення"
  • “Wow, які фотки, аж мурашки! what is love this is love"
  • "Фотки неймовірні, дуже красиві"
  • "Офігенна фотосесія"
  • "Хоч на карантині пробудете разом"
  • "Які ви тут милі, просто немає слів"
  • "Ви дуже милі"
  • "Початок третього тижня карантину, вже фотосесії через веб камеру"

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Дантес розповів, готує для нього Дорофєєва.

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