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Он потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчиной

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.03.2020 - 21:33
Он потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчиной
Бритни Спирс с парнем (фото: instagram.com/britneyspears)

Певица отметила день рождения любимого

Бритни Спирс в который раз порадовала поклонников фото с любимым мужчиной. В этот раз повод нашелся более чем подходящий. Сэм Асгари на днях отмечал день рождения – парню знаменитой певицы исполнилось 26 лет. В честь такого события влюбленные устроили страстную фотосессию. Сэм надел плавки оттенка хаки, а его девушка – белый купальник с откровенным декольте и кружевными вставками на руках. Полуобнаженные, они обнимаются и целуются, демонстрируя не только чувства, но и свои накачанные тела, над которыми трудятся в спортзале вместе.

Он потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчиной

Бритни решила удивить (фото: instagram.com/britneyspears)

Кадрами со съемки Бритни буквально засыпала сеть, оставляя под ними признания в любви Асгари. "С днем рождения этого мужчину! Я обожаю его так сильно!"… Сэм в свою очередь опубликовал такое же фото и оставил комментарий: "Мой лучший подарок – твоя улыбка".

Он потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчинойБойфренд Бритни отметил день рождения (фото: instagram.com/britneyspears)

Позже певица добавила еще более интимное фото, где ее парень сидит в джакузи. "Да, ребята, он потрясающий! Но я должна сказать, что этот снимок мой любимый на его странице... Почему, вы спрашиваете?! Ну, это потому что я снимала это, конечно! Все, что я сказала, это не смотреть на камеру… Он слушал, и это было волшебно! Он единственный человек, которого я когда-либо фотографировала в своей жизни! Счастливого запоздалого дня рождения. Люблю тебя!", – написала певица.

Он потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчинойОн потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчинойОн потрясающий! Бритни Спирс засыпала сеть страстными фото с любимым мужчинойЗвезды решили отметить фотосессией (фото: instagram.com/britneyspears)

Заодно Бритни выдала и много личных секретов. "Без макияжа, только тушь и купальный костюм моей бабушки. Она подарила мне так много прекрасных вещей ... Ее туалетный столик был старомодным и глубоким с овальным зеркалом… Я всегда носила ее помаду, и была настолько очарована ею, потому что ее вещи были на порядок дороже всего, что я когда-либо видела… Или, может быть, это так казалось, потому что они были такими хрупкими…!".

Также Спирс уточнила, что на фото нет никакой ретуши. "Ни одна из этих фотографий не была обработана или отредактирована. Они "сырые" и настоящие", – написала Бритни. А поклонники поспешили написать, что такая королева не нуждается в фотошопе. Некоторые также выразили опасения, все ли хорошо с их любимицей.

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