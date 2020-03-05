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Він неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.03.2020 - 21:33
Він неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловіком
Брітні Спірс з хлопцем (фото: instagram.com/britneyspears)

Співачка відсвяткувала день народження коханого

Брітні Спірс вкотре порадувала шанувальників фото з коханим чоловіком. Цього разу привід знайшовся більш ніж відповідний. Сем Асгарі днями відзначав день народження – хлопцеві знаменитої співачки виповнилося 26 років. На честь такої події закохані влаштували страсну фотосесію. Сем одягнув плавки відтінки хакі, а його дівчина – білий купальник з відвертим декольте і мереживними вставками на руках. Напівоголені, вони обнімаються і цілуються, демонструючи не тільки почуття, але і свої накачані тіла, над якими працюють у спортзалі разом.

Він неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловіком

Брітні вирішила здивувати (фото: instagram.com/britneyspears)

Кадрами зі зйомки Брітні буквально засипала мережу, залишаючи під ними визнання в любові Асгарі. "З днем народження цього чоловіка! Я обожнюю його так сильно!"... Сем у свою чергу опублікував таке ж фото і залишив коментар: "Мій кращий подарунок – твоя посмішка".

Він неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловікомБойфренд Брітні відзначив день народження (фото: instagram.com/britneyspears)

Пізніше співачка додала ще більш інтимне фото, де її хлопець сидить в джакузі. "Так, друзі, він приголомшливий! Але я повинна сказати, що цей знімок мій улюблений на його сторінці... Чому ви питаєте?! Ну, це тому що я знімала це, звичайно! Все, що я сказала, це не дивитися на камеру... Він слухав, і це було чарівно! Він єдиний чоловік, якого я коли-небудь фотографувала в своєму житті! Щасливого запізнілого дня народження. Люблю тебе!", – написала співачка.

Він неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловікомВін неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловікомВін неймовірний! Брітні Спірс засипала мережу пристрасними фото з коханим чоловікомЗірки вирішили відзначити фотосесією (фото: instagram.com/britneyspears)

Заодно Брітні видала і багато особистих секретів. "Без макіяжу, лише туш та купальний костюм моєї бабусі. Вона подарувала мені так багато прекрасних речей ... Її туалетний столик був старомодним і з глибоким овальним дзеркалом... Я завжди носила її помаду, і була настільки зачарована нею, тому що її речі були на порядок дорожче всього, що я коли-небудь бачила... Або, може бути, це так здавалося, бо вони були такими крихкими...!".

Також Спірс уточнила, що на фото немає ніякої ретуші. "Жодна з цих фотографій не була оброблена або відредаговано. Вони "сирі" і справжні", – написала Брітні. А шанувальники поспішили написати, що така королева не потребує фотошопу. Деякі також висловили побоювання, чи все добре з їх улюбленицею.

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