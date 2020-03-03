Потрогайте: Надежда Мейхер рассказала о пластических операциях (видео)

Высказалась Мейхер и по поводу уколов красоты
Известная певица, телеведущая и актриса Надежда Мейхер стала гостьей развлекательного шоу "СЛАВА +", которое еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда откровенно призналась, делала ли она пластические операции или уколы красоты.
Главный секс-символ группы "ВИА Гра" и просто невероятная женщина, пришла на YouTube-канал Люкс ФМ и поделилась своими мыслями по пластических операций, уколов красоты и других манипуляций, которые сейчас так любят женщины.
Во время беседы Надежда откровенно призналась, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, но некоторых людей очень сложно убедить в этом.
По словам звезды, она очень негативно относится не только к пластике, но и даже к уколам красоты.
По мнению Мейхер, ты не будешь чувствовать себя счастливее, если будешь идеально выглядеть. Она считает, что главное - это взаимная любовь и богатый внутренний мир. Тогда "тюиниг" не будет нужен.
Больше о дружбе в ВИА Гре, шутках Вани Урганта, отношениях с мужем и воспитании троих детей - в свежем выпуске СЛАВА +:
Надежда Мейхер
Напомним, ранее Надежда Мейхер рассказала о замужестве и материнстве.