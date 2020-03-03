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Потрогайте: Надежда Мейхер рассказала о пластических операциях (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.03.2020 - 13:22
Потрогайте: Надежда Мейхер рассказала о пластических операциях (видео)
Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Высказалась Мейхер и по поводу уколов красоты

Известная певица, телеведущая и актриса Надежда Мейхер стала гостьей развлекательного шоу "СЛАВА +", которое еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. В интервью звезда откровенно призналась, делала ли она пластические операции или уколы красоты.

Главный секс-символ группы "ВИА Гра" и просто невероятная женщина, пришла на YouTube-канал Люкс ФМ и поделилась своими мыслями по пластических операций, уколов красоты и других манипуляций, которые сейчас так любят женщины.

Во время беседы Надежда откровенно призналась, что никогда не обращалась к пластическим хирургам, но некоторых людей очень сложно убедить в этом.

  • "Мы живем в 21-м веке, ты можешь загуглить, как Надя Мейхер выглядела в юношестве. У меня полно этих фотографий, на которых видно, что девочка рано развивалась и здесь не нужно к доктору ходить и так все понятно. Я обычно говорю: «Потрогайте, я троих детей выкормила»" - подчеркнула Мейхер.

По словам звезды, она очень негативно относится не только к пластике, но и даже к уколам красоты.

  • "Я к пластике абсолютно категорична. Даже не просто к пластике, а и к уколам красоты…Проблема нашего общества – это желание быть идеальным. К сожалению, это приводит к пагубным последствиям, потому что, если посмотреть на наших девушек, которые делают что-то с собой, они становятся похожими друг на друга: похожие носы, губы, ровненькие лбы... У меня движется лоб, у меня нет никаких уколов", - подытожила певица.

По мнению Мейхер, ты не будешь чувствовать себя счастливее, если будешь идеально выглядеть. Она считает, что главное - это взаимная любовь и богатый внутренний мир. Тогда "тюиниг" не будет нужен.

Больше о дружбе в ВИА Гре, шутках Вани Урганта, отношениях с мужем и воспитании троих детей - в свежем выпуске СЛАВА +:

Надежда Мейхер

Напомним, ранее Надежда Мейхер рассказала о замужестве и материнстве.

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Новости Украины ВИА ГраНадежда Мейхер
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