Брутальность под прикрытием женственности: экс-ВИА Гра покорила стильным образом

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Певица отметила, что такой наряд подчеркивает ее бунтарский характер

Бывшая звезда группы "ВИА Гра", а нынче успешная сольная певица, дизайнер и начинающая актриса Надежда Мейхер регулярно восхищает поклонников стильными образами, а также поражает своей физической формой и идеальной растяжкой. В юности она занималась танцами и даже мечтала о карьере балерины, однако все же отдала предпочтение карьере певицы.

На своей странице в Instagram Надежда поделилась фото в эффектном луке и рассказала, что это один из ее любимых нарядов. Звезда позирует в атласном черном платье с принтом в виде цветов и подолом разной длины. Сверху она набросила бежевый шелковый пиджак, а также дополнила образ грубыми ботинками и несколько растрепанной прической.

Мейхер отметила, что подобный аутфит отображает ее бунтарский характер.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

"Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью. Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви. Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( как многие приписывают) сексуальностью, скрывается «чистая пацанка». И если бы я не связала свою жизнь с танцами ( народными, балет, со сценой, телевидением, стихами, одеждой...) Если бы не стала трижды мамой ( а детки мои очень сильно меня изменили, именно они открыли во мне женственность), возможно стала бы лидером какой-нибудь феминисткой группировки. Вас в жизни что-то или кто-то заставляли меняться???" - откровенно поделилась артистка.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Подписчики по достоинству оценили вкус и чувство стиля Надежды и осыпали ее комплиментами.

Наряд феерический! как впрочем и Вы!

Надежда,вы-эталон женственности и сексуальности)))

Надежда ты супер

Обувь супер и образ

Красотка

Девушка номер 1

Как всегда на высоте. Молодец, всегда любо дорого смотреть. Желаю всегда быть такой жизнерадостной, выглядеть потрясающе, удачи во всех начинаниях и крепкого здоровья!

Отличный look!!!!

О,какие туфлиииии

Вы прекрасны

Самая стильная!!! Альбина с Верой деревенькой попахивают, особенно Альбина

Красивая очаровательная милая....

Обувь огонь

Скриншот комментариев (instagram.com/nadyameiher)

Кстати, Надежда Мейхер впечатлила сеть историей из бурной юности. Будущая звезда не могла похвастаться идеальным поведением и сама назвала себя "оторви и выбрось".