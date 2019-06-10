Потап рассказал, как сын отреагировал на его свадьбу с Каменских

Известный рэпер и продюсер Потап долго скрывал свои отношения с Настей Каменских - пара жила вместе, однако не признавалась в своем романе. Однако с 23 мая, когда состоялась их пышная свадьба в одном из ресторанов под Киевом, влюбленные наконец перестали держать все в тайне и постоянно делятся романтическими совместными фото - с бракосочетания, медового месяца и просто ежедневной семейной жизни. Отметим, что для Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) это уже второй брак, а от первого с Ириной Горовой он воспитывает 10-летнего сына Андрея.

В интервью "Светской жизни" артист рассказал, как мальчик отреагировал на новость о новой свадьбе папы. По его словам, он преподнес эту новость осторожно и постепенно и в результате все прошло отлично. Андрей нормально все воспринял и посетил само торжество, как и экс-супруга Потапа.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Делал я все это деликатно, потому что Андрюша очень любит маму Ирину. Это было не очень просто мне, я рассказывал ему потихонечку. Мы дошли до того, что я его спросил: сынок, как ты отреагируешь, если я женюсь? На что он сказал: если для тебя это хорошо, то я буду делать все, чтобы было хорошо для моего отца. Я спросил: ты придешь на мою свадьбу? Он сказал: да", - рассказал продюсер.

Видео: YouTube/Светская жизнь

Отметим,что Потап остался в отличных отношениях с бывшей женой, с которой у них совместный бизнес. Он проводит много времени с сыном, а также поддерживает отношения с дочерью Ирины Горовой от предыдущих отношений, Наташей. Девушка считает Андрея братом и с удовольствием дружит с ним.

Фото: Потап с сыном Андреем (Instagram.com/realpotap)

Напомним, ранее Потап рассказал, почему долго скрывал роман с Настей Каменских. "Хотелось сделать это раньше, но у меня была семья, дети, работа, и пока мы все решали за кулисами, прошло много времени. Я ничего не скрываю, я люблю Настю Каменских и я очень счастливый человек!" - заявил артист, а также поделился деталями свадебного торжества.

Ранее Настя Каменских порадовала фото в бикини и рассказала о планах на лето.

Кстати, Потап позабавил свадебным снимком с невестой Настей Каменских на руках. Поклонники особенно оценили его смешное выражение лица на этом фото.