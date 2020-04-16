Потап признался, как относится к обнаженным фото Насти Каменских

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Потапу, как мужчине, нравятся пикантные фото Насти

Откровенные фотографии Насти Каменских время от времени появляются в ее соцсетях. Но как на такое обнажение реагирует ее муж Потап? В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», он прокомментировал сексуальные фотографии жены.

Певица NK, которая похудела на 20 килограммов, за последние полгода опубликовала десятки фотографий с отдыха в купальнике и даже без него. И вызвала бурную реакцию завистников и хейтеров. Настя игнорирует эти комментарии. Она продолжает заниматься спортом и публиковать откровенные фотографии, от которых без ума мужчины. Потап же говорит, что спокойно относится к ним.

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – говорит Потап в программе «Зірковий шлях».

Кроме того, артист добавляет, что ему самому очень нравятся эти фотографии и то, что они вызывают восторг у поклонников певицы.

«Мне даже нравятся эти откровенные фото, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая», – заверил в эфире канала «Украина» он.

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила весь свой рацион на день.