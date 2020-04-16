Берем на заметку: Настя Каменских рассекретила весь свой рацион на день

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя питается дробно по пять раз в день!

Настя Каменских продолжает свой мотивационный курс “Жизнь в стиле NK”. Напомним, что курс рассчитан на весь карантинный период. Таким образом исполнительница хочет делиться чем-то действительно полезным со своими фолловерами. Каменских не только решила поделиться тренировками, но и секретами питания, тайм-менеджмента, хороших отношений с близкими и т.д. Каждый день Настя публикует короткие видео, в которых предлагает выполнять разные задания. К примеру, расписать меню на неделю, зафиксировать то, что приносит вам удовольствие в этой жизни и т.д. Не жадничает Настя и на свои персональные лайфхаки. На днях красотка подробно рассказала и даже показала свой рацион на день.

Питается Настя дробно — 5 раз в день! И в одно и то же время, что позволяет выработать привычку и работать вашему организму более эффективно.

Завтрак

Итак первым делом Настя начала с завтрака. Певица подчеркивает, что на утренней тарелки у нее никогда нет ничего лишнего!

Первый завтрак Насти включает в себя либо вареную на воде овсянку без соли и сахара. Для вкусовой палитры Настя рекомендует натереть одно яблоко, а также посыпать орешками (кешью, миндаль или грецкий). Либо это может быть несладкий йогурт, также “приправленный” яблоком или грушей. ⠀

Второй завтрак — омлет с рукколой и слабосоленым лососем либо с авокадо. К рукколе певица часто добавляет листья салата и базилик. “Омлет я делаю только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!” — подчеркивает Настя.

Обед

Фото: instagram.com/nkblog

Далее певица расписала свой обеденный рацион. ⠀

По словам Насти, ее обед всегда делится на три составляющие: белок + гарнир (сложные углеводы) + овощи (сложные углеводы и клетчатка).

Белок:

отварная куриная грудка

говяжий стейк на гриле

паровая куриная котлета

рыба (сибас, дорадо) на гриле

или морепродукты⠀

Гарнир (варю на воде, без добавления соли и масла):

гречневая каша

дикий рис (его калорийность почти в три раза меньше обычного белого риса, а полезных веществ больше)

Делюсь секретом, как преобразить гречку, если в чистом виде вам она не нравится - заправьте её оливковым маслом и соевым соусом. Ваша жизнь разделится на до и после.

Овощи:

овощи на пару, салат: огурчик + руккола + зелёный салат

или более питательный вариант салата: руккола + зелёный салат + красный болгарский перчик + чуть овечьего сыра ( на вкус как брынза) + немного кукурузы ( покупайте либо консервированную без сахара, либо в сезон можно купить свежую, сварить и заморозить зернышки).

2-3 раза в неделю на обед готовлю легкие овощные супчики с курицей. Овощи берите по своему вкусу, но я советую добавлять поменьше картофеля — за время его хранения он накапливайте больше простых сахаров и теряет большинство своих полезных веществ. Иное дело обстоит с молодым картофелем, но сейчас пока не сезон. Зелень в суп лучше добавляйте непосредственно перед подачей на стол, чтобы сохранить все её полезные свойства.

Ужин

И наконец, ужин. Ужинает Настя дважды. “И первый из них — в то время, когда многие ещё только обедают, а на карантине может только завтракают — в 16:00”, — шутит Настя.

Ужина, как и обед, состоит из белка, гарнира и овощей. ⠀

“Второй раз я ужинаю в 19:00 и это всегда 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая”, — пишет Каменских. ⠀

Кстати, по поводу жидкостей. На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 2-3 л за день.

За 20 минут перед каждым приёмом пищи выпиваю стакан воды. Саму еду не запиваю, чтобы не увеличивать общий объём пищи в желудке и не разбавлять желудочный сок.

И так как у меня 5-разовое полноценное питание и я отлично вкладываюсь в суточную норму кбжу, перекусов в моем рационе нет.

Напомним, ранее Каменских призналась, как изменились ее формы на карантине.