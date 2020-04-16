ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Потап зізнався, як ставиться до оголених фото Насті Каменських

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.04.2020 - 14:47
Потап зізнався, як ставиться до оголених фото Насті Каменських
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потапу, як чоловікові, подобаються пікантні фото Насті

Відверті фотографії Насті Каменських час від часу з'являються в її соцмережах. Та як на таке оголення реагує її чоловік Потап? У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», він прокоментував сексуальні світлини дружини.

Співачка NK, яка схудла на 20 кілограмів, за останні півроку опублікувала десятки фотографій з відпочинку в купальнику і навіть без нього. І викликала бурхливу реакцію заздрісників та хейтерів. Настя ігнорує ці коментарі. Вона продовжує займатися спортом та публікувати відверті фотографії, від яких шаленіють чоловіки. Потап же каже, що спокійно ставиться до них.

«Якщо ми одне одного кохаємо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я чоловік впевнений. Не в собі, у своєму коханні. Тому я дозволяю їй все», – говорить Потап у програмі «Зірковий шлях».

Крім того артист додає, що йому самому дуже подобаються ці фотографії і те, що вони викликають захоплення у прихильників співачки.

«Мені навіть подобаються ці відверті фото, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловіку теж. Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся кожного ранку. Вона навіть вранці красива», – запевнив в ефірі каналу «Україна» він.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила весь свій раціон на день.

Не морю себе голодом: Настя Каменських поділилася секретами правильного харчування В короткому топі і шортах: падчерка Потапа вразила результатами схуднення
Новини України Настя КаменськихПотап
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся