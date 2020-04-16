Потап зізнався, як ставиться до оголених фото Насті Каменських

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потапу, як чоловікові, подобаються пікантні фото Насті

Відверті фотографії Насті Каменських час від часу з'являються в її соцмережах. Та як на таке оголення реагує її чоловік Потап? У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», він прокоментував сексуальні світлини дружини.

Співачка NK, яка схудла на 20 кілограмів, за останні півроку опублікувала десятки фотографій з відпочинку в купальнику і навіть без нього. І викликала бурхливу реакцію заздрісників та хейтерів. Настя ігнорує ці коментарі. Вона продовжує займатися спортом та публікувати відверті фотографії, від яких шаленіють чоловіки. Потап же каже, що спокійно ставиться до них.

«Якщо ми одне одного кохаємо, то чому вже чіплятися, якщо вона артистка. Я чоловік впевнений. Не в собі, у своєму коханні. Тому я дозволяю їй все», – говорить Потап у програмі «Зірковий шлях».

Крім того артист додає, що йому самому дуже подобаються ці фотографії і те, що вони викликають захоплення у прихильників співачки.

«Мені навіть подобаються ці відверті фото, фотосесії. Мені подобається, що вона подобається. І як чоловіку теж. Я знаю, що вона дуже красива жінка. Але це моя жінка, я з нею прокидаюся кожного ранку. Вона навіть вранці красива», – запевнив в ефірі каналу «Україна» він.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських розсекретила весь свій раціон на день.