Посмотрите, что вытворяет: дочка Оли Поляковой показала, как делает вакуум живота

Оля Полякова с дочками зря времени на карантине не теряет. Украинская исполнительница устроила марафон прямых эфиров. Во время карантина Полякова, как и остальные украинские звезды, нашла проверенный способ развлекать своих поклонников — прямые instagram-эфиры. И с такими эфирами Оля выходит по несколько раз в день! Теперь певица готовит, тренируется, общается с коллегами в режиме онлайн. К своей звездной маме также присоединились ее дочери — 15-летняя Маша и 8-летняя Алиса. Девочки также берут с нее пример и активно тренируются с мамой.

А вот Маша Полякова решила запустить “вакуум-челлендж”. Так, в разделе сториз на своей instagram-страничке Оля опубликовала вдохновляющее видео, на котором Маша демонстрирует свое умение. Девушка очень уверенно выполняет популярный сегодня вакуум живота. Такое упражнение помогает не только поддерживать мышцы живота в тонусе, но также благотворно влияет на здоровье внутренних органов. Делая вакуум, вы также делает своеобразный массаж внутренних органов!

Более того, на еще одном видео уже фигурирует 8-летняя Алиса Полякова. Девочка также старается повторять за старшей сестрой. И кстати, у девочки неплохо получается.

Соответствующее видео также было опубликовано на youtube-канале “Glam Wish”.

Напомним, ранее Полякова и Сумская честно признались, на сколько килограммов поправились во время карантина. Певица и актриса провели совместную тренировку в прямом эфире.