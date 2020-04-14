Пицца и пирожки: Полякова и Сумская честно признались, на сколько килограммов поправились во время карантина

Певица и актриса провели совместную онлайн-тренировку
Оля Полякова на период карантина и домашней самоизоляции из “Королевы ночи” решила переформатировать в “Королеву прямых эфиров”. Исполнительница ежедневно по несколько раз выходит в прямые instagram-эфиры, во время которых показывает буквально каждый свой шаг — с самого утра и до вечера. Полякова в прямых эфирах готовит тренируется, общается со звездами и даже сказки детям на ночь читает. Однако даже тренировки Полякова решила проводить не сама, а с коллегами!
Рано утром Полякова провела “звездную тренировку в домашних условиях”, к которой присоединилась Народная артистка Украины Ольга Сумская. Перед началом тренировки Сумская даже призналась, что смотрела отзывы о прямых эфирах певицы. И многие признавались, что после тренировок с Поляковой, у них все болело.
“Я переживаю, выдержу ли я тот ритм, который задаешь ты”, — призналась Сумская.
Как результат, Полякова предложила Сумской “лайт-режим”.
При этом артистки признались, на сколько поправились из-за карантина и малой подвижности. По словам Сумской, ей нужно избавиться от 8 лишних килограммов. А вот Полякова поправилась на 3 килограмма.
“Я хоть и занимаюсь, но я готовлю и ем”, — призналась Полякова. Отметим, что Полякова готовит в прямых эфирах пиццу, пироги и т.д.
Поклонники на instagram-страничке Поляковой поспешили поблагодарить ее за тренировку. Многие отметили, что тренировка была “огненной”.
Скриншот комментариев: instagram.com/polyakovamusic
Напомним, ранее беременная дочь Ольги Сумской дала советы, как быстро и легко уснуть.