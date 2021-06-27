В последний момент: Наталья Могилевская выиграла спор и рассекретила свой вес

В последнее, контрольное взвешивание, Наталья наконец увидела на весах заветную цифру, которая показала прогресс в похудении.

"В последний момент. Спасибо тебе, Господи" - подписала свою сторис исполнительница.

На видео видно, что итоговый вес Могилевской составил 72,6 килограмма.

Наталья Могилевская раскрыла свой вес после похудения (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Звезда также выложила ролик, в котором раскрыла, что помогло ей избавиться от 300 грамм - она хорошенько попарилась в бане.

"Я убежала от Притулы и Никитюк, сижу в бане. К концу дня остался час. Я их уничтожу, эти 300 грамм! Еще немного! Ну ... Вы со мной?", - говорит певица в ролике, сидя в парилке с полотенцем на голове.

На удачный результат уже отреагировала и тренер Анита Луценко. У себя на страничке она отметила, что ничуть не сомневалась в Наталье и поздравила ее.

Наталья Могилевская выиграла спор с Анитой Луценко и похудел на 4 килограмма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)