В останній момент: Наталія Могилевська виграла суперечку і розсекретила свою вагу

В останнє, контрольне зважування, Наталя нарешті побачила на вагах заповітну цифру, яка показала прогрес у схудненні.

"В останній момент. Спасибі тобі, Господи " - підписала свою сторіс виконавиця.

На відео видно, що підсумкова вага Могилевської склала 72,6 кілограма.

Наталія Могилевська розкрила свою вагу після схуднення (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Зірка також виклала ролик, в якому розкрила, що допомогло їй позбутися від 300 грам - вона гарненько попарилася в лазні.

"Я втекла від Притули і Нікітюк, сиджу в лазні. До кінця дня залишилася година. Я їх знищу, ці 300 грам! Ще трохи! Ну ... Ви зі мною?", - каже співачка в ролику, сидячи в парильні з рушником на голові.

На вдалий результат вже відреагувала і тренер Аніта Луценко. У себе на сторінці вона зазначила, що нітрохи не сумнівалася в Наталії і привітала її.

Наталія Могилевська виграла суперечку з Анітою Луценко і схуд на 4 кілограми (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)