До и после: дива Монро впечатлила своей "магической трансформацией"

Эпатажная травести-дива Монро выходит в свет в ярких и эффектных образах, с впечатляющими прическами и красивым макияжем. Однако дома она выглядит по-другому - и решила показать поклонникам, как именно. На своей странице в Instagram артистка поделилась фотоколлажем в стиле "до и после", на котором она запечатлена до и после вхождения в образ.

На первом кадре Монро позирует без грамма косметики и даже без бровей, а на голове у нее повязка с красной диадемой. На втором же она уже при параде - в рыжем парике и с ярким макияжем.

В подписи к публикации знаменитость высказала свое мнение относительно участия детей во всевозможных конкурсах и шоу и слепой любви родителей.

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Давно не баловала вас магическими трансформациями, понимая, что все уже привыкли и без истерик, спокойно воспринимают любые формы перевоплощения!

Ну вряд ли найдется адекватный взрослый человек, который все еще считает, что веселые и жизнерадостные клоунессы, ходят постоянно в боевом раскрасе, засыпая и просыпаясь в состоянии #бегомнасцену. Короче, я вообще-то собиралась настрочить громадный текст на тему родителей и их желания любыми способами продвинуть своих детей! В последнем прямом эфире я немного прошлась по этой теме, через призму скандала в одном из детских талант шоу. Но! Это было, есть и будет. И дети будут, как одаренные и талантливые, Так и дети статисты. И родители, которые за своего ребенка глотку порвут и последний хрусталь продадут, лишь бы заметили! И корыстные взрослые тети и дяди, которые, понимая всю максимальную степень человеческого пи@деца, продолжают организовывать конкурсы талантов, умений, спорта и красот.



Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

В современных медиа, где каждый чих уже давно монитезирован, дети это нескончаемый ресурс по закалачиванию денег. Я случайно залезла на какой-то детский канал: девчушка лет восьми, вроде уже в школу ходит, бодренько Так, уверенным напором трещит в камеру, и у нее аудитория больше, чем моя. Ну я, сначала подумала о накрутке, родители прикупили ботов и просмотры, а ни фига! В комментах сотни комплиментов, явно написанных родителями, которые ведут аналогичные каналы своих малолетних детей. Я рандомно потыкала на авы этих каналов... Чувствую скоро, сразу после рождения, вот прямо на выходе, родаки сразу начнут снимать контент и от имени новоявленного на свет ребенка вести трансляцию в мир, получая тугрики на счет! Или так уже делают!? Я не против соревновательных конкурсов. Они реально одних закаляют, а для других трагедия. Но в любом случае - это формирование личности и колосальный опыт!

Я против слепой любви, которая чаще губит, душит, разрушает, не оставляя выбора! Вот. Вроде не хотела умничать, а получился поучительный текст! И да, у меня нет детей, но я тоже была ребенком и могу плрассуждать. Угу", - высказалась Монро.

Подписчики дивы поспешили высказать свои мысли по этому поводу, а также восхитились ее умением так перевоплощаться.

"Монро, вы как всегда НЕПЕРЕВЕРШЕНІ. В рыжем цвете и с этой короной напомнили мне Хюррем Султан. Спасибо, что вы есть и делитесь своими мыслями! Читать и смотреть - одно удовольствие"

"Наблюдаю некоторые примеры гиперопеки и просто страшно за следующие поколения, и ага, этот долбоебический довод - своих детей нет, ты не имеешь права слова"

"Какой цвееет"

"Монро привет, в точку сказала, особенно последние строки про любовь, ну ты поняла))"

"А Вы сами делаете себе мейк? оч красиво и професионально"

"О, да! В этих мамо-папских ютьюб канал дети давно закалачивают деньги. Точнее, родители на них. А есть каналы, где дети на стримах откровенно попрошайничают донаты на шоколадку-пенал-велик-телефон-собачку"

"Да , Монро, вы правы, это конкурсы тщеславия родителей"

"Умница! Звезда снаружи и внутри"

"Знаете, Монро, моя дочь (4года), увидев это фото сказала : " О! Мама, так это же Белоснежка ")))"

"Неповторно і яскраво!!!!!"

"Ой, ну вы просто бомбезная, такой свежий цвет лица всегда. Верно, ребенку необходим выбор, чтобы он потом не упрекнул, что это было вам, родителям надо, а не мне"

Напомним, травести-дива Монро в смелом образе оголилась на камеру.

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