До і після: діва Монро вразила своєю "магічною трансформацією"

Епатажна артистка також висловила свої думки про сліпу батьківську любов
Епатажна травесті-діва Монро виходить у світ в яскравих і ефектних образах, з вражаючими зачісками і красивим макіяжем. Однак вдома вона виглядає по-іншому - і вирішила показати шанувальникам, як саме. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася фотоколажем в стилі "до і після", на якому вона зображена до і після входження в образ.
На першому кадрі Монро позує без грама косметики і навіть без брів, а на голові у неї пов'язка з червоною діадемою. На другому ж вона вже при параді - в рудій перуці і з яскравим макіяжем.
У підписі до публікації знаменитість висловила свою думку щодо участі дітей у всіляких конкурсах і шоу та сліпу любов батьків.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
"Давно не балувала вас магічними трансформаціями, розуміючи, що всі вже звикли і без істерик, спокійно сприймають будь-які форми перевтілення!
Ну навряд чи знайдеться адекватна доросла людина, яка все ще вважає, що веселі і життєрадісні клоунеси, ходять постійно в бойовому розкрасі, засинаючи і прокидаючись в стані #бегомнасцену. Коротше, я взагалі збиралася настрочити величезний текст на тему батьків і їх бажання будь-якими способами просунути своїх дітей! В останньому прямому ефірі я трохи пройшлася по цій темі, через призму скандалу в одному з дитячих талант-шоу. Але! Це було, є і буде. І діти будуть, як обдаровані і талановиті, Так і діти статисти. І батьки, які за свою дитину горло порвуть і останній кришталь продадуть, лише б помітили! І корисливі дорослі тітки і дядьки, які, розуміючи всю максимальну ступінь людського пі@деца, продовжують організовувати конкурси талантів, умінь, спорту і краси.
Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)
У сучасних медіа, де кожен чих вже давно монитезован, діти це нескінченний ресурс зароблення грошей. Я випадково залізла на якийсь дитячий канал: дівчинка років восьми, начебто вже у школу ходить, бадьоренько Так, впевненим напором тріщить в камеру, і у неї аудиторія більша, ніж моя. Ну я спочатку подумала про накрутку, батьки прикупили ботів і перегляди, а ні фіга! В коментах сотні компліментів, явно написаних батьками, які ведуть аналогічні канали своїх малолітніх дітей. Я рандомно потыкала на ави цих каналів... Відчуваю скоро, відразу після народження, ось прямо на виході, родаки відразу почнуть знімати контент і від імені новоявленого на світ дитину вести трансляцію в світ, отримуючи тугрики на рахунок! Чи так вже роблять!? Я не проти змагальних конкурсів. Вони реально одних загартовують, а для інших трагедія. Але в будь-якому випадку - це формування особистості і колосальний досвід! Я проти сліпої любові, яка частіше губить, душить, руйнує, не залишаючи вибору! Ось. Начебто не хотіла мудрувати, а вийшов повчальний текст! І так, у мене нема дітей, але я теж була дитиною і можу поміркувати. Угу", - висловилася Монро.
Підписники діви поспішили висловити свої думки з цього приводу, а також захопилися її вмінням так перевтілюватися.
Нагадаємо, травесті-діва Монро в сміливому образі оголилася на камеру.
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До речі, діва Монро розохотила мережу сміливої фотосесією в білизні.