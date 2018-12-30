Пішла по стопах мами: Лобода показала, як "розспівується" старша донька

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дівчинка виконала пісню "Happy New Year"

Популярна українська виконавиця Світлана Лобода показала підписникам, як співає її старша дочка Єва. Відповідні кадри вона опублікувала в Stories Instagram.

Так, дівчинка спершу робить помилку в пісні Happy New Year, однак Лобода її швидко поправляє. У цей момент вона щось збирає.

Також можна помітити, що біля них грається їх собака. Пізніше вона виконує ту ж саму пісню, однак "співає в трубу".

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Відео: Лобода показала, як співає її дочка (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, Світлана Лобода здивувала одкровеннями про заміжжя. Також Світлана зазначила, що воліє мовчати про своє особисте життя і не виставляти його на загальний огляд.

Раніше Світлана Лобода зізналася, що періодично спілкується зі своїми екс-коханцем. Робить вона це тоді, коли їй стає нудно чи сумно.

Також останнім часом на своїй сторінці у соцмережі Лобода залишає таємничі послання-звернення. Вона поцікавилася у шанувальників, не здогадуються вони, кому присвячені її зворушливі рядки.

Відео: РБК-Україна