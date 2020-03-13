Поросенок, яйца и конфеты: DZIDZIO, Матвиенко и другие вспомнили, как работали за еду

Все убеждены, что знаменитости – это обязательно гламур, пафос и заоблачные гонорары за выступления. Но многим звездам приходилось работать за еду. В программе «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина» по будням в 9:30, звезды рассказали, какие гастрономические гонорары они когда-то получали.

Оказывается, в начале своей творческой деятельности не стыдились работать за еду участники группы DZIDZIO. Фронтмен коллектива объясняет – надо было с чего-то начинать.

«Я всю жизнь такой немного бартер. Когда-то за еду работали, потом – еще за что-то, потом менялись», – признается певец DZIDZIO.

DZIDZIO (Фото: instagram.com/dzidzio)

Тоня Матвиенко также в свое время пела везде только за еду, лишь бы о ней узнали.

«За продукты выступали, нам говорили, что стол накроют, спрашивали, чего мы хотели. Почему-то мне казалось, что креветки – это самое вкусное. Возможно, бутылка вина. До сих пор бывает, говорят – у нас нет средств, но мы вас поселим и хорошо покормим», – рассказывает в программе «Зірковий шлях» Тоня Матвиенко.

Певец Виктор Павлик в начале своей карьеры выступал за жирненьких поросят. Тогда он ездил по селам и городкам, а в качестве гонораров получал продукты.

«Это было село, я тогда должен был выступать бесплатно, это было что-то благотворительное. Но после концерта председатель колхоза вручил нам поднос – поросенок маленький, молочный. И там еще какая-то картошка была, сало, лук. Получается, выступал за это», – говорит Виктор Павлик.

Павел Зибров вспоминает времена, когда полки магазинов были пустыми. Тогда свой бессмертный хит «Хрещатик» артист не раз исполнял за поросенка и не только.

«Мы зарабатывали очень большие деньги по тем временам. Но на них нельзя было ничего купить. В магазинах в 90-92 годах ничего не было. Были бартеры. Поехал за холодильник отработал, за стиральную машину, за микроволновые печи, когда только появились японские. Свинью зарезали на мясокомбинате. Мы с Аллой Кудлай за огромного поросенка работали, – делится воспоминаниями Павел Зибров в эфире канала «Украина». – Потом за яйца – 500 яиц и 25 куриц. Тогда же в магазине их не было, поэтому, когда я шел на день рождения или в гости к кому-то, брал лоток яиц и курицу вместо цветов и подарка. Представляете, как хозяйки смотрели? Курица! Только на рынке за большие деньги. 30 штук яиц! Еще лентой красной мы перевязывали лоток и бантик делали».

А вот актеры Богдан Бенюк и Анатолий Хостикоев в 80-е годы выступали за еду в обеденный перерыв в гастрономах столицы и в прямом смысле кормили свои семьи. Таким образом актеры имели доступ к дефицитным в Советском Союзе продуктам, которые для них, к тому же, были абсолютно бесплатными.

«Вот мы приезжали, например, в Дарницу, на улицу Шолом Алейхема. 2 гастронома на этой улице – в одном перерыв с 1 до 2, а во втором – с 2 до 3. Мы приходили с коллективом гастронома, работали концерт. Они ели бутерброды, сидели, смотрели, мы им концертную программу давали в течение часа. И там же потом переходили в соседний гастроном. За 2 часа отрабатывали две точки, – рассказывает актер Богдан Бенюк. – Тогда же ничего не было. Когда я приходил в гастроном, мне конфеты «Вечерний Киев» можно было взять, банку растворимого индийского кофе, кусок мяса, вырезку мясник давал, майонез, горошек, шампанское, которое можно было купить только в июне, чтобы потом на Новый год выпить. Это давалось по блату. Актеры проходят через все, те концерты вообще делали колоссальную школу».

Тимур Мирошниченко

Ведущий программы «Зірковий шлях» Тимур Мирошниченко говорит откровенно – он и сегодня иногда так работает.

«Только не за еду, а так, за напитки. Кофе попить, воды вкусной. И сейчас так происходит, это абсолютно нормально. Если заказчики адекватные, и ты с ними в хороших отношениях, а им нужна твоя помощь провести какое-то мероприятие. Они прямо говорят – слушай, денег нет, можем тебе предложить определенный бартер, например, интервью в газете, что есть», – признался Тимур Мирошниченко журналистам канала «Украина».