Порося, яйця і цукерки: DZIDZIO, Матвієнко та інші згадали, як працювали за їжу

Всі переконані, що знаменитости – це обов’язково гламур, пафос і захмарні гонорари за виступи. Та багатьом зіркам доводилося працювати за їжу. У програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна» у будні о 9:30, зірки розповіли, які гастрономічні гонорари вони колись отримували.

Виявляється, на початку своєї творчої діяльності не гребували працювати за харчі учасники гурту DZIDZIO. Фронтмен колективу пояснює – треба було з чогось починати.

«Я ціле життя такий трохи бартер. Колись за їжу працювали, потім – ще за щось, потім мінялися», – зізнається співак DZIDZIO.

DZIDZIO (Фото: instagram.com/dzidzio)

Тоня Матвієнко також свого часу співала скрізь лише за їжу, аби тільки про неї дізналися.

«За харчі виступали, нам казали, що стіл накриють, запитували, чого ми хотіли. Чомусь мені здавалось, що креветки – це найсмачніше. Можливо, пляшка вина. До сир пір буває, кажуть – у нас немає коштів, але ми вас поселимо і гарно погодуємо», – розповідає у програмі «Зірковий шлях» Тоня Матвієнко.

Співак Віктор Павлік на початку своєї кар’єри виступав за жирненькі поросятка. Тоді він їздив селами та містечками, а в якості гонорарів отримував харчі.

«Це було село, я тоді мав виступати безкоштовно, це було щось благодійне. Але після концерту голова колгоспу вручив нам піднос – поросятко маленьке, молочне. І там ще якась картопля була, сало, цибуля. Виходить, виступав за це», – каже Віктор Павлік.

Павло Зібров пригадує часи, коли полиці магазинів були порожніми. Тоді свій невмирущий хіт «Хрещатик» артист не раз виконував за порося і не тільки.

«Ми заробляли дуже великі гроші на ті часи. Але на них не можна було нічого купити. У магазинах в 90-92 роках нічого не було. Були бартери. Поїхав за холодильник відпрацював, за пральну машину, за мікрохвильові пічки, коли тільки з’явилися японські. Свиню зарізали на м’ясокомбінаті. Ми з Аллою Кудлай за величезне порося працювали, – ділиться спогадами Павло Зібров в ефірі каналу «Україна». – Потім за яйця – 500 яєць і 25 курок. Тоді ж у магазині їх не було, тому коли я йшов на день народження або в гості до когось, брав лоток яєць і курку замість квітів і подарунка. Уявляєте, як господині дивилися? Курка! Тільки на базарі за великі гроші. 30 штук яєць! Ще стрічкою червоною ми перев’язували лоток і бантик робили».

А от актори Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв у 80-ті роки виступали за їжу в обідню перерву у гастрономах столиці та в прямому сенсі годували свої родини. Таким чином актори мали доступ до дефіцитних у Радянському Союзі продуктів, які для них, до того ж, було абсолютно безкоштовними.

«Ось ми приїжджали, наприклад, в Дарницю, на вулицю Шолом Алейхема. 2 гастрономи на цій вулиці – в одному перерва з 1 до 2, а в другому – з 2 до 3. Ми приходили з колективом гастроному, працювали концерт. Вони їли бутерброди, сиділи, дивилися, ми їм концертну програму давали протягом години. І там само потім переходили в сусідній гастроном. За дві години відпрацьовували дві точки, – розповідає актор Богдан Бенюк. – Тоді ж нічого не було. Коли я приходив у гастроном, мені цукерки «Вечірній Київ» можна було взяти, банку розчинної індійської кави, шмат м’яса, виразки м’ясник давав, майонез, горошок, шампанське, яке можна було купити тільки в червні, щоб потім на Новий рік випити. Це давалось по блату. Актори проходять через все, ті концерти взагалі робили колосальну школу».

Тімур Мірошниченко

Ведучий програми «Зірковий шлях» Тімур Мірошниченко говорить відверто – він і сьогодні інколи так працює.

«Тільки не за їжу, а так, за напої. Кави попити, водички смачної. І зараз так відбувається, це абсолютно нормально. Якщо замовники адекватні, і ти з ними в гарних стосунках, а їм потрібна твоя допомога провести якийсь захід. Вони прямо кажуть – слухай, грошей немає, можемо тобі запропонувати певний бартер, наприклад, інтерв’ю в газеті, що є», – зізнався Тімур Мірошниченко журналістам каналу «Україна».