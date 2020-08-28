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Поразительно молодая: 55-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе восхитила неувядающей красотой

Пятница 28 августа 2020 20:20
Поразительно молодая: 55-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе восхитила неувядающей красотой
Моника Беллуччи (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моника Беллуччи показала очередное фото, на котором выглядит, словно ей не 55, а, как минимум, лет на 10 меньше. Как обозначила сама знаменитая итальянка, съемка была устроена для французского журнала Paris Match. Актрисе подобрали дерзкий наряд: черный кожаный пиджак и топ, который подчеркнул ее пышную грудь. Дополнили соблазнительный образ колье и кольцо от Cartier с крупными синими камнями. Отдельного внимания заслуживает укладка: слегка растрепанные волосы смотрятся стильно и по-молодежному. А также макияж с безупречным тоном кожи, легкой дымкой на глазах, а еще чувственными губами.

Поразительно молодая: 55-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе восхитила неувядающей красотой

Моника поделилась новым фото (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Моника загадочно улыбается, глядя в камеру с легким манящим прищуром. «Надеюсь, у вас были прекрасные каникулы», – гласит подпись под необычной красоты кадром. Ответ поклонников не заставил себя ждать. Фанаты не жалеют комплиментов своей любимой актрисе, называя ее богиней, потрясающей и самой красивой в мире женщиной. Стоит отметить, что на фото Беллуччи не может скрыть тот факт, что она выглядит счастливой и гармоничной. Вполне возможно, что 55-летняя неувядающая звезда наконец обрела новую любовь. Напомним, в интервью ранее она намекала, что ее сердце не свободно. Правда, признаваться, кто ее избранник, не спешила.

Поразительно молодая: 55-летняя Моника Беллуччи в откровенном образе восхитила неувядающей красотойМоника выглядит молодой и цветущей (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Напомним, после расставания с отцом своих детей, французским актером Венсаном Касселем, Моника Беллуччи долгое время была одна. Итальянской диве было нелегко найти себе подходящую партию. Но все же сердце ее растопил молодой художник Николас Лефевр. Тем не менее, отношения пары не продлились долго. Бывшие возлюбленные расстались друзьями, пообещав всегда оставаться хорошими друзьями.

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