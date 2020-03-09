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Когда попросила мужа снять: Регина Тодоренко позабавила фото без макияжа и фотошопа

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Супруг увез телеведущую на 8 марта в Питер

Неугомонная Регина Тодоренко не сидит на месте - телеведущая и молодая мама снимает собственные шоу, а также участвует в других проектах в качестве члена жюри. При этом она всегда полна энергии и потрясающе выглядит, восхищая стильными появлениями перед камерой и даже акробатическими трюками. Чтобы любимая немного развеялась и отдохнула, ее муж Влад Топалов увез Регину на 8 марта в Санкт-Петербург.

Счастливая Тодоренко поделилась милым селфи с мужем, где они позируют на одном из многочисленных мостов города. Ведущая одета в клетчатое пальто, а также на супругах одинаковые синие шарфы и похожие шапки.

"Женщина - это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остаётся! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P.s.: муж увёз в Питер", - поделилась своей радостью Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

После чего выложила еще пару кадров, которые не на шутку повеселили поклонников. Что неудивительно, ведь звезда опубликовала забавные неудачные фото, автором которых является Топалов. При этом на ведущей нет макияжа, а ее лицо снято крупным планом.

"Когда попросила мужа сфотографировать. Ну, так он меня видит. Обожаю тебя, @vladtopalovofficial", - с юмором подписала фото Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики оценили смелость и чувство юмора Регины и оставили ей много веселых комментариев - многие отметили, что их мужья снимают точно так же.

  • Моя бабушка бы сфоткала хуже, поэтому норм
  • мужья они такие)))
  • А ещё ближе нельзя было?
  • Зато настоящая
  • Хотя бы чётко
  • Типичный муж
  • Ахаха. Ты Красотка
  • Зато память навеки
  • Лучшие кадры
  • Не важно как мы видим Мы ... ВАЖНО как видит ОН
  • они любят так фоткать почему то
  • Все равно красивая
  • Ах хаха ))) знакомо )))
  • Регина,вас никто не испортит, даже любимый муж .
  • Класс, самые фото настоящие
  • Какая вы молодец! Выложить неудачные фото не каждому хватит смелости! А всё равно красивая!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее роскошная Регина Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой на музыкальном шоу "Маска".

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