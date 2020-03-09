Когда попросила мужа снять: Регина Тодоренко позабавила фото без макияжа и фотошопа

Неугомонная Регина Тодоренко не сидит на месте - телеведущая и молодая мама снимает собственные шоу, а также участвует в других проектах в качестве члена жюри. При этом она всегда полна энергии и потрясающе выглядит, восхищая стильными появлениями перед камерой и даже акробатическими трюками. Чтобы любимая немного развеялась и отдохнула, ее муж Влад Топалов увез Регину на 8 марта в Санкт-Петербург.

Счастливая Тодоренко поделилась милым селфи с мужем, где они позируют на одном из многочисленных мостов города. Ведущая одета в клетчатое пальто, а также на супругах одинаковые синие шарфы и похожие шапки.

"Женщина - это любовь, счастье, нежность и многогранность! Пусть так и остаётся! Будьте здоровы и любимы, мои милые. P.s.: муж увёз в Питер", - поделилась своей радостью Регина.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

После чего выложила еще пару кадров, которые не на шутку повеселили поклонников. Что неудивительно, ведь звезда опубликовала забавные неудачные фото, автором которых является Топалов. При этом на ведущей нет макияжа, а ее лицо снято крупным планом.

"Когда попросила мужа сфотографировать. Ну, так он меня видит. Обожаю тебя, @vladtopalovofficial", - с юмором подписала фото Тодоренко.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Подписчики оценили смелость и чувство юмора Регины и оставили ей много веселых комментариев - многие отметили, что их мужья снимают точно так же.

Моя бабушка бы сфоткала хуже, поэтому норм

мужья они такие)))

А ещё ближе нельзя было?

Зато настоящая

Хотя бы чётко

Типичный муж

Ахаха. Ты Красотка

Зато память навеки

Лучшие кадры

Не важно как мы видим Мы ... ВАЖНО как видит ОН

они любят так фоткать почему то

Все равно красивая

Ах хаха ))) знакомо )))

Регина,вас никто не испортит, даже любимый муж .

Класс, самые фото настоящие

Какая вы молодец! Выложить неудачные фото не каждому хватит смелости! А всё равно красивая!

Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, ранее роскошная Регина Тодоренко вызвала фурор эффектным появлением перед камерой на музыкальном шоу "Маска".