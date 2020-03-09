Коли попросила чоловіка зняти: Регіна Тодоренко потішила фото без макіяжу і фотошопа

Невгамовна Регіна Тодоренко не сидить на місці - телеведуча і молода мама знімає власні шоу, а також бере участь в інших проектах в якості члена журі. При цьому вона завжди сповнена енергії і приголомшливо виглядає, захоплюючи стильними появами перед камерою і навіть акробатичними трюками. Щоб кохана трохи розвіялася і відпочила, її чоловік Влад Топалов відвіз Регіну на 8 березня в Санкт-Петербург.

Щаслива Тодоренко поділилася милим селфи з чоловіком, де вони позують на одному з численних мостів міста. Ведуча одягнена в картате пальто, а також на подружжі однакові сині шарфи та подібні шапки.

"Жінка - це любов, щастя, ніжність і багатогранність! Нехай так і залишається! Будьте здорові і кохані, мої милі. P. s.: чоловік відвіз у Пітер", - поділилася своєю радістю Регіна.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Після чого виклала ще пару кадрів, які не на жарт повеселили шанувальників. Що не дивно, адже зірка опублікувала забавні невдалі фото, автором яких є Топалов. При цьому на ведучій немає макіяжу, а її обличчя знято крупним планом.

"Коли попросила чоловіка сфотографувати. Ну, так він мене бачить. Обожнюю тебе, @vladtopalovofficial", - з гумором підписала фото Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники оцінили сміливість і почуття гумору Регіни і залишили їй багато веселих коментарів - багато відзначили, що їхні чоловіки знімають точно так само.

Моя бабуся б сфоткала гірше, тому норм

чоловіки вони такі)))

А ще ближче не можна було?

Зате справжня

Хоча б чітко

Типовий чоловік

Ахаха. Ти Красуня

Зате пам'ять навіки

Кращі кадри

Не важливо як ми бачимо Ми ... ВАЖЛИВО як ВІН бачить

вони люблять так фоткати чомусь

Все одно гарна

Ах хаха ))) знайоме )))

Регіна,вас ніхто не зіпсує, навіть коханий чоловік .

Клас, самі фото справжні

Яка ви молодець! Викласти невдалі фото не кожному вистачить сміливості! А все одно гарна!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, раніше розкішна Регіна Тодоренко викликала фурор ефектною появою перед камерою на музичному шоу "Маска".