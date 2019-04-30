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Попа как у Ким: Анита Луценко замотивировала аппетитными формами

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.04.2019 - 11:26
Попа как у Ким: Анита Луценко замотивировала аппетитными формами
Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко крайне редко делится подобными фото

Анита Луценко решила поделиться с поклонниками своеобразной мотивацией. Следует отметить, что известная фитнес-тренер крайне редо показывает поклонникам фото в купальниках. И уж тем более какие-то откровенные снимки, несмотря на спортивную фигуру. И все же время от времени Луценко демонстрирует свои точеные формы.

Так, на своей instagram-страничке Анита Луценко опубликовала "спортивное" фото, на котором позирует боком к камере. На ней спортивная одежда – футболка и облегающие лосины. При этом на снимке очень хорошо видно подтянутые ягодицы тренера.   

Новый снимок Луценко сопроводила цитатой-мотивацией:

"Собранность на тренировке и умение не остановиться в трудный момент переносится на жизнь. Никогда не сдавайся! Или расслабься и получай удовольствие", - пишет Анита.

Кстати, интересно, что до этого Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой. Следует отметить, что время от времени Луценко также тренирует и Брежневу. 

Спортивная Анита Луценко

Спортивная Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

И все же многих поклонников фитнес-тренера мотивировала не цитата, а именно фото Луценко.

  • Шикарная попа!
  • Попа как у Ким!
  • Вот это фото, не оторвать взгляд от попы… ой, от Вас))
  • Офигенная попа, уж простите ,не смогла сдержать восторга)) Я только мечтаю о такой)
  • Классная фигура!
  • Ух ты, какой прогиб в пояснице!
  • Изящная посадка)
  • Ну прямо персик!
  • Как верно подмечено, и причем на мой взгляд 90% людей получают удовольствие со словами -у меня кость тяжелая, что поделаешь...

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективное упражнение для пресса и ягодиц. Более того, это упражнение также отлично работает на растяжку. 

Также Луценко показала простое упражнение для спины, которое будет настоящим спасением при болях. 

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