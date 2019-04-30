Попа як у Кім: Аніта Луценко замотивировала апетитними формами

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Луценко вкрай рідко ділиться подібними фото

Аніта Луценко вирішила поділитися з шанувальниками своєрідною мотивацією. Слід зазначити, що відома фітнес-тренер вкрай редо показує шанувальникам фото в купальниках. І вже тим більше якісь відверті знімки, незважаючи на спортивну фігуру. І все ж час від часу Луценка демонструє свої точені форми.

Так, на своїй instagram-сторінці Аніта Луценко опублікувала "спортивне" фото, на якому позує боком до камери. На ній спортивний одяг – футболка і лосини. При цьому на знімку дуже добре видно підтягнуті сідниці тренера.

Новий знімок Луценко супроводила цитатою-мотивацією:

"Зібраність на тренуванні і вміння не зупинитися у важкий момент переноситься на життя. Ніколи не здавайся! Або розслабся і отримуй задоволення", - пише Аніта.

До речі, цікаво, що до цього Аніта Луценко захопилася фігурою Віри Брежнєвої. Слід зазначити, що час від часу Луценко також тренує і Брежнєву.

Спортивна Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

І все ж таки багатьох шанувальників фітнес-тренера мотивувала не цитата, а саме фото Луценко.

Шикарна попа!

Попа як у Кім!

Ось це фото, не відірвати погляд від попи... ой, від Вас))

Офігенна попа, вже вибачте ,не змогла стримати захвату)) Я тільки мрію про таку)

Класна фігура!

Ух ти, який прогин у попереку!

Витончена посадка)

Ну просто персик!

Як вірно підмічено, і причому на мій погляд 90% людей отримують задоволення зі словами - у мене кость важка, що поробиш

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко показала ефективну вправу для преса і сідниць. Більше того, ця вправа також відмінно працює на розтяжку.

Також Луценко показала просту вправу для спини, яке буде справжнім спасінням при болях.