"Идеальная": Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой

Некоторые поклонники обеспокоены излишней худобой певицы
37-летняя певица Вера Брежнева - одна из самых красивых женщин в шоу-бизнесе, что не раз доказывала цветущей внешностью и точеной фигурой. на днях звезда в очередной раз восхитила поклонников, поделившись в Instagram эффектным черно-белым снимком.
На фото артистка позирует в черном боди и колготках, а также высоких сапогах на шпильке. Дополняет образ широкий пояс. Вера поставила одну ногу на вентилятор и приняла красивую позу, демонстрируя стройную фигуру.
"Ты понимаешь, тут такое дело... " - интригующе подписала кадр исполнительница.
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Снимок вызвал бурную реакцию у ее подписчиков, которые оставили множество восхищенных комплиментов. Среди них оказалась и звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая тоже оценила формы Брежневой.
"Идеальная", - лаконично написала она.
Другие же фолловеры красноречиво выразили свои эмоции.
Хотя некоторые из фанов выразили обеспокоенность тем, что Вера, по их мнению, слишком уж похудела.
Напомним, чувственная Вера Брежнева раскрыла правду о себе в новой песне "Я не святая".
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