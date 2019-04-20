"Идеальная": Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Некоторые поклонники обеспокоены излишней худобой певицы

37-летняя певица Вера Брежнева - одна из самых красивых женщин в шоу-бизнесе, что не раз доказывала цветущей внешностью и точеной фигурой. на днях звезда в очередной раз восхитила поклонников, поделившись в Instagram эффектным черно-белым снимком.

На фото артистка позирует в черном боди и колготках, а также высоких сапогах на шпильке. Дополняет образ широкий пояс. Вера поставила одну ногу на вентилятор и приняла красивую позу, демонстрируя стройную фигуру.

"Ты понимаешь, тут такое дело... " - интригующе подписала кадр исполнительница.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Снимок вызвал бурную реакцию у ее подписчиков, которые оставили множество восхищенных комплиментов. Среди них оказалась и звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая тоже оценила формы Брежневой.

"Идеальная", - лаконично написала она.

Другие же фолловеры красноречиво выразили свои эмоции.

"Красивая, тело похлеще чем у топ моделей"

"Безконечные ноги"

"Это не девушка , а ангел с прекрасными глазами и душой!!!"

"Сногсшибательная Вера"

"Красиво и эстетично"

"Классное дело! А тело вообще обалденное..."

"Черный ангел"

"Беспредельно Сексуальная Верочка"

"Прям с обложки! красотка"

"Как всегда соблазнительная, и очаровательная"

Хотя некоторые из фанов выразили обеспокоенность тем, что Вера, по их мнению, слишком уж похудела.

"Наверное похудела?"

"Худая как балалайка"

"Вер, что-то вы худая совсем, надо больше кушать"

"Какая худенькая"

"Вера, вы все худее и худее, пожалуйста, не доведите до анорексии, как Джоли..."

Напомним, чувственная Вера Брежнева раскрыла правду о себе в новой песне "Я не святая".

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