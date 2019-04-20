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"Идеальная": Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.04.2019 - 09:49
"Идеальная": Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Некоторые поклонники обеспокоены излишней худобой певицы

37-летняя певица Вера Брежнева - одна из самых красивых женщин в шоу-бизнесе, что не раз доказывала цветущей внешностью и точеной фигурой. на днях звезда в очередной раз восхитила поклонников, поделившись в Instagram эффектным черно-белым снимком.

На фото артистка позирует в черном боди и колготках, а также высоких сапогах на шпильке. Дополняет образ широкий пояс. Вера поставила одну ногу на вентилятор и приняла красивую позу, демонстрируя стройную фигуру.

"Ты понимаешь, тут такое дело... " - интригующе подписала кадр исполнительница.

&quot;Идеальная&quot;: Анита Луценко восхитилась фигурой Веры Брежневой

Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Снимок вызвал бурную реакцию у ее подписчиков, которые оставили множество восхищенных комплиментов. Среди них оказалась и звездный фитнес-тренер и ведущая Анита Луценко, которая тоже оценила формы Брежневой.

"Идеальная", - лаконично написала она.

Другие же фолловеры красноречиво выразили свои эмоции.

  • "Красивая, тело похлеще чем у топ моделей"
  • "Безконечные ноги"
  • "Это не девушка , а ангел с прекрасными глазами и душой!!!"
  • "Сногсшибательная Вера"
  • "Красиво и эстетично"
  • "Классное дело! А тело вообще обалденное..."
  • "Черный ангел"
  • "Беспредельно Сексуальная Верочка"
  • "Прям с обложки! красотка"
  • "Как всегда соблазнительная, и очаровательная"

Хотя некоторые из фанов выразили обеспокоенность тем, что Вера, по их мнению, слишком уж похудела.

  • "Наверное похудела?"
  • "Худая как балалайка"
  •  "Вер, что-то вы худая совсем, надо больше кушать"
  • "Какая худенькая"
  • "Вера, вы все худее и худее, пожалуйста, не доведите до анорексии, как Джоли..."

Напомним, чувственная Вера Брежнева раскрыла правду о себе в новой песне "Я не святая".

Мы также писали, что Светлана Лобода похвалила дочку Веры Брежневой, отметив ее сходство со звездной мамой.

Ранее Вера Брежнева раскрыла секрет красоты и внутренней гармонии. Она рассказала о важности умения быть собой.

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